Lejos de los medios, el negocio que comparten el hijo de Florencia Peña, Toto, Pablito Lescano y Joaquín Levinton

En los últimos años, varias figuras del espectáculo encontraron en los emprendimientos una forma de desarrollar proyectos por fuera de sus actividades habituales. Entre ellos están Toto Otero, el hijo de Florencia Peña, Pablito Lescano y Joaquín Levinton, quienes coincidieron en una misma apuesta y decidieron incursionar en el mercado con sus propias propuestas.

Toto Otero, el hijo de Florencia Peña, Pablito Lescano y Joaquín Levinton

La gastronomía es uno de los rubros que más atrae a las celebridades y, en este caso, los tres encontraron en los alfajores una oportunidad para desarrollar sus propias marcas. Cada uno lo hizo con una propuesta diferente, pero con un punto en común: llevar su identidad a un producto que forma parte de las preferencias de los argentinos.

Toto Otero, el hijo de Florencia Peña, se lanzó como pastelero

Toto Otero, el hijo mayor de Florencia Peña, comenzó un nuevo emprendimiento gastronómico con Alfit Alfajores. El joven, que muchos vinculaban con el mundo del modelaje, eligió dedicarse a la pastelería y encontró en la elaboración de dulces una nueva actividad. Su mamá fue quien comunicó el lanzamiento a través de sus redes sociales y destacó que las preparaciones no utilizan manteca, azúcares ni harinas refinadas.

Toto Otero presentó su línea de alfajores

Florencia también contó que probó los productos y que le parecieron una buena opción para quienes disfrutan de los dulces. Así, el joven comenzó a desarrollar su propio proyecto, con una propuesta que combina pastelería y venta online.

Joaquín Levinton lanzó un alfajor junto con su nuevo disco

Por otro lado, Joaquín Levinton, vocalista de Turf, encontró en los alfajores una forma de ampliar su universo artístico. El músico presentó una línea que lleva el nombre de Pescado Raúl, en referencia a uno de los momentos más recordados de su paso por MasterChef Celebrity (Telefe). En su momento, el lanzamiento tuvo lugar durante su visita al programa de Bebe Contepomi, donde llevó las cajas del producto y contó que había decidido acompañar su disco Yo soy Joaquín con un alfajor.

Pescado Raúl, el alfajor de Joaquín Levinton

La propuesta comenzó con dos variedades: chocolate negro y chocolate blanco, ambas rellenas con dulce de leche. De esta manera, el músico sumó una nueva faceta empresarial a su carrera, esta vez vinculada al mundo de las golosinas.

Pablito Lescano presentó ATR, su propia línea de alfajores

Pablito Lescano también se sumó al negocio de los alfajores con ATR - A Todo Relleno, una marca que toma como punto de partida una de sus expresiones más reconocidas. El líder de Damas Gratis llevó su identidad musical a una propuesta gastronómica que comenzó a llegar progresivamente a distintos puntos de venta del país.

Pablito Lescano presentó ATR

La línea se presenta en dos versiones clásicas. La variedad negra tiene tapas rellenas de dulce de leche, baño inferior de chocolate y cobertura exterior semiamarga. La blanca, en tanto, mantiene el mismo relleno tradicional y lleva baño de repostería blanco. El producto se comercializa en una caja exhibidora de 12 unidades de 80 gramos cada una, con ambas variedades en un mismo empaque. El packaging incluye la firma impresa de Pablito y frases vinculadas a su estilo, como “¡A todo relleno, perro!”.

Así, los tres emprendimientos muestran cómo distintas figuras encontraron en un antojo dulce una nueva oportunidad para desarrollar sus propias marcas. Con propuestas diferentes y vinculadas a sus respectivas identidades, Toto Otero, Joaquín Levinton y Pablito Lescano sumaron una nueva faceta a sus proyectos por fuera de los escenarios y los medios.