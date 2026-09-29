Débora Plager eligió los ejercicios que no pueden faltar para su rutina de tren superior

Débora Plager se consolidó como una de las figuras más respetadas y multifacéticas de la televisión argentina, destacándose por su rigurosidad periodística. Lejos de encasillarse únicamente en el análisis de la actualidad política, la conductora logró construir una presencia sumamente sólida en las redes sociales, transformándose en una gran influencia que combina la comunicación de noticias con las últimas vanguardias de la moda. A sus 55 años, Plager demuestra que la sofisticación de sus atuendos televisivos se complementa a la perfección con una faceta de entrenamiento exigente, disciplina física y constancia diaria en el gimnasio. Es así como, en las últimas horas, compartió un poco más de sus exigentes circuitos de acondicionamiento físico, motivando a miles de seguidores a adoptar un estilo de vida saludable basado en el esfuerzo, la constancia y la superación corporal constante.

Débora Plager y su rutina de entrenamiento: los ejercicios que no pueden faltar en máquina

La constancia en el gimnasio y la rigurosidad en la planificación son los pilares fundamentales que sostienen el estado físico de Débora Plager. Es por eso que no duda en compartir en sus redes sociales todos los detalles de su rutina de entrenamiento que le permiten trabajar diferentes puntos del cuerpo. En las últimas horas, y bajo la atenta supervisión del entrenador Tomas Burlet, en las instalaciones de Megatlon, la periodista expuso detalladamente cómo estructura una jornada intensiva dedicada por completo a la musculatura del torso.

"¡Entrenar también es parte de mi rutina y mi momento para desconectar!", expuso en una publicación, donde reunió videos de cada uno de sus ejercicios. La sesión de fuerza inicia con un movimiento multiarticular de alta exigencia: las dominadas asistidas. Este es el encargado de abrir la jornada con 3 series de 12 repeticiones, una dosificación ideal para estimular las fibras musculares de la espalda, el dorsal ancho y los brazos sin descuidar la técnica. La asistencia mecánica le permite a la conductora realizar el recorrido completo de manera controlada, garantizando una postura óptima en cada ejecución y construyendo una base sólida de fuerza superior.

A continuación, el enfoque de la rutina se traslada directamente hacia la zona de los hombros para esculpir un contorno armónico y fuerte. El segundo paso consiste en el press de hombros en Smith, estructurado también en 3 series de 12 repeticiones donde la barra guiada ofrece la máxima estabilidad para empujar cargas exigentes de forma segura.

Débora Plager y su rutina de entrenamiento: los ejercicios que no pueden faltar

Débora Plager y su rutina de entrenamiento: los ejercicios que no pueden faltar con mancuerna

Para complementar este trabajo y aislar los deltoides, Débora Plager suma los vuelos laterales con mancuernas, elevando el volumen de esfuerzo a 3 series de 15 repeticiones para buscar una mayor definición. El acondicionamiento del torso continúa de forma específica mediante el bíceps con mancuernas, un clásico ejecutado en 3 series de 12 repeticiones que moldea los brazos de manera equilibrada, seguido por el remo para espalda, completando otras 3 series de 12 repeticiones para fortalecer la cadena posterior.

Para culminar una sesión verdaderamente integral, la conductora no descuida el aspecto cardiovascular ni su profunda vocación profesional, fusionando ambos mundos a la perfección en el cierre de su entrenamiento. Al finalizar las exigentes estaciones de musculación, la periodista se traslada al sector de cardio para hacer un poco de cinta, aprovechando ese bloque de resistencia aeróbica para una doble función sumamente práctica.

Mientras cierra esta jornada, Plager utiliza los televisores del gimansio para mantenerse conectada con la realidad nacional e internacional, resumiendo este dinámico momento con una frase que refleja su esencia: "Mientras me pongo al día con las noticias".

Débora Plager y su rutina de entrenamiento: los ejercicios que no pueden faltar con mancuerna

Con esta disciplina inquebrantable, la conductora demuestra que la constancia rinde sus frutos tanto en el set televisivo como en el gimnasio. Así, Débora Plager eligió los ejercicios que no pueden faltar para su rutina de tren superior, consolidando un estilo de vida saludable donde la fuerza y la elegancia conviven en perfecta armonía.

A.E