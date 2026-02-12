Aumento de sueldo para Letizia Ortiz y Felipe VI: cuánto pasarán a cobrar este 2026

Letizia Ortiz y el rey Felipe VI forman parte de la lista de quienes recibirán un porcentaje más alto en sus salarios este año. Esta decisión la tomó el propio rey y se dio a conocer debido al compromiso de transparencia que adquirió él mismo cuando asumió el trono. Además, los altos cargos de La Casa Real percibirán el aumento salarial aprobado.

El salario actualizado de Letizia Ortiz y Felipe VI que generó repercusiones

El presupuesto correspondiente a 2026 para la monarquía obtuvo luz verde, por lo que el monto total se mantiene sin cambios respecto al año anterior. Sin embargo, el detalle interno presenta algunas modificaciones. Entre ellas, se destaca la actualización de los salarios de Letizia Ortiz y el rey Felipe VI, en línea con el aumento previsto para el conjunto de los empleados públicos.

De ahora en más, los reyes de España percibirán un 1,5 % más que en 2025. Este ajuste responde al Acuerdo Marco para la Mejora del Empleo Público y el Servicio a la Ciudadanía, firmado a mediados de enero entre el Gobierno y los sindicatos. El entendimiento establece una pauta de recomposición salarial para el sector público que contempla una suba acumulada del 11 % hasta 2028, en función del contexto económico del país.

Felipe VI y Letizia Ortiz

Para este año, se dispuso un incremento del 2 % calculado sobre las retribuciones ya actualizadas en 2025. Sin embargo, ese porcentaje se aplicará en dos etapas: durante este año se verá reflejado un 1,5 % en las nóminas, mientras que el 0,5 % restante se abonará en el primer trimestre de 2027, siempre que el IPC interanual de 2026 alcance o supere el 1,5 %.

Esta medida también alcanza a los miembros de la familia real que perciben asignación presupuestaria, ya que están contemplados dentro del régimen aplicable a los empleados públicos. Así, Felipe VI pasará a cobrar 290.000 euros brutos anuales, frente a los 285.689,40 que recibió en 2025. Por su parte, la reina Letizia percibirá 160.000 euros, casi 3.000 más que el año anterior. Una actualización similar se aplica a la reina Sofía, cuyo sueldo asciende de 128.562,24 a 131.000 euros anuales.

Felipe VI y Letizia Ortiz

Estas retribuciones se enmarcan dentro de un presupuesto global de 8.431.150 euros, exactamente la misma cifra asignada en el ejercicio previo. Ese es el monto que la Casa Real recibe de los Presupuestos Generales del Estado y que luego administra internamente según sus necesidades.

La estrategia de Letizia Ortiz para reducir los gastos de la Casa Real

Con esa partida, los monarcas deben hacerle frente a los gastos vinculados al personal de confianza y otros costos asociados, como el vestuario. En lo que respecta a indumentaria, por ejemplo, se observa una tendencia descendente por parte de la reina Letizia Ortiz ya que apuesta cada vez más por prendas de precios accesibles. De hecho, en varias apariciones públicas se mostró apostando por la moda circular y repitiendo atuendos.

Letizia Ortiz

Asimismo, incorporó el alquiler de ropa como alternativa habitual de su guardarropa y decidió mostrarse con el mismo calzado en actos institucionales. Esta decisión no sólo tendría que ver con una postura alineada a los tiempos que corren sino también con un recorte en los gastos y una administración más cuidadosa de los recursos asignados al Palacio de la Zarzuela. En un contexto económico desafiante, cada gesto adquiere peso simbólico, y la elección de prendas accesibles o reutilizadas funciona también como señal de prudencia presupuestaria.

En resumen, se confirmó la actualización salarial de Letizia Ortiz y Felipe VI: en 2026 percibirán un 1,5 % más que el año anterior, en línea con el incremento aplicado al sector público. Con este ajuste, la reina pasará a cobrar 160.000 euros brutos anuales, mientras que el monarca alcanzará los 290.000 euros.