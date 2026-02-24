Mirtha Legrand pidió sus tres deseos en voz alta y emocionó en su cumpleaños 99

Mirtha Legrand es un ícono de la televisión argentina e internacional muy querido por los fanáticos y los medios de comunicación. Es por eso que su cumpleaños 99 fue un evento especial e íntimo para que ella disfrutara junto a su familia y amigos. Con la prensa y el club de fans en la puerta, la casa de Marcela Tinayre se volvió el centro de reunión de todos ellos, quienes se emocionaron al ver a la Chiqui soplar las velas y pedir tres deseos en voz alta.

El cumpleaños de Mirtha Legrand / Créditos: RS Fotos

Los tres deseos de Mirtha Legrand que emocionó a todos

El cumpleaños de Mirtha Legrand desplegó la elegancia y sofisticación que tanto caracteriza a la conductora. Con un look blanco, llegó de la mano de Marcela Tinayre a la casa de su hija y se rodeó de sus personas favoritas, en una exclusiva cena. En medio de la noche, hubo cambio de ropa incluido y un menú gourmet que fascinó a todos. Sin embargo, el momento más emotivo llegó a la mesa principal, con la torta de cumpleaños y los aplausos de los presentes.

En un video de TikTok que compartió Nacho Posse, mostró la canción de cumpleaños que entonaron los presentes para Mirtha Legrand. Ella, con su vestido de flores de colores, sopló las velas y fue incentivada por los presentes para pedir los famosos tres deseos. Lejos de querer guardarlos en su mente, la Chiqui expresó en voz alta: “Que reine la paz en la Argentina, gane Racing y que sigamos teniendo salud este conjunto de amigos que hay”. Los presentes no dudaron en aplaudirla y emocionarse al escuchar que ella pidió por todos ellos, en un gesto de agradecimiento por haber estado siempre.

Así fueron las dos tortas de cumpleaños de Mirtha Legrand

Para el cumpleaños de Mirtha Legrand, la Chiqui obtuvo como sorpresa dos tortas principales que se robaron el corazón de todos. Por un lado, una de dos pisos, con decoración en diferentes tonalidades de rosas, que optó porque sea la principal para el momento de soplar las velas. Sin embargo, hubo un segundo pastel, que remitía a su amor por las rosas blancas. Como detalle en su honor, le agregaron una decoración con un televisor y un comedor.

Los dos pasteles de Mirtha Legrand / Créditos: RS Fotos

El evento se volvió la noche más esperada por todas las celebridades y fanáticos, y resultó ser un sueño hecho realidad para Mirtha Legrand. Rodeada de amor y cariño, ella sopló las velas junto a su familia y pidió los tres deseos en voz alta, en un sentido agradecido por los presentes que la acompañan año tras año. Las fotografías y videos del día se viralizaron en redes sociales, y los mensajes en su honor aparecieron para alegrarle el final del día.

A.E