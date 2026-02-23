Así era la amistad entre Juliana Awada y la reina Letizia antes de los rumores de romance con el rey Felipe

La relación entre Juliana Awada y la reina Letizia supo construirse bajo la mirada pública, entre gestos, encuentros oficiales y una sintonía que trascendía el protocolo. Mucho antes de que surgieran los rumores que hoy las vuelven a vincular desde otro lugar, ambas protagonizaron una relación marcada por la cercanía. En cada aparición compartida, la química era evidente y fascinaba tanto a la prensa como al público en general. No se trataba solo de coincidencias institucionales, sino de una conexión que se percibía genuina. Así, sus encuentros fueron construyendo una narrativa propia dentro del universo diplomático.

Juliana Awada y Letizia: una sintonía que iba más allá del protocolo

Desde sus primeros encuentros, Juliana Awada y Letizia Ortiz mostraron una relación fluida y natural. Coincidieron en visitas de Estado, recepciones oficiales y eventos culturales donde compartieron tiempo y protagonismo. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la calidez en sus gestos: abrazos, sonrisas cómplices y conversaciones cercanas. Esa actitud, poco rígida para el mundo protocolar, marcó una diferencia en cada aparición. De alguna manera, ambas lograban descontracturar espacios tradicionalmente formales.

Juliana Awada y la reina Letizia, juntas en una recepción oficial, reflejando la sintonía que marcó sus encuentros públicos.

Otro de los aspectos que fortaleció el vínculo entre ambas fue su afinidad estética. Tanto Awada como Letizia fueron reconocidas por su elegancia y su mirada sofisticada sobre la moda. En cada aparición conjunta, los duelos de estilo se convirtieron en un foco de atención. Sin embargo, lejos de la competencia, lo que predominaba era una especie de diálogo visual entre ambas, esa conexión también contribuyó a consolidar una imagen de complicidad pública.

Juliana Awada, Letizia y un gesto que rompió el protocolo

Uno de los momentos más comentados de ese vínculo fue cuando Juliana Awada compartió en sus redes sociales una serie de imágenes junto a los reyes de España. En ese mensaje, eligió nombrar primero a Letizia antes que a Felipe VI, algo inusual dentro de las normas protocolares. El gesto fue interpretado como una señal de cercanía personal, más allá de lo institucional. Además, el tono del mensaje se alejaba de lo formal y se acercaba a lo afectivo, ese detalle terminó de reforzar la idea de una relación especial entre ambas.

Entre sonrisas y gestos de cercanía, Juliana Awada y Letizia Ortiz se saludan en las puertas de Casa Rosada bajo la mirada del rey Felipe VI.

Con el paso del tiempo, esas imágenes y gestos fueron quedando como registro de una relación que combinó lo institucional con lo personal. En las últimas horas, tras las nuevas versiones y rumores, ese archivo cobra otra dimensión. Lo que antes era leído como afinidad y buena sintonía, ahora se resignifica desde otro lado. Sin embargo, aquellas postales siguen hablando de un vínculo construido en la cercanía, una historia que, al menos en ese momento, parecía moverse lejos de cualquier especulación.