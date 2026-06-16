La rutina juntas de Agus Gandolfo y Caro Calvagni, las parejas de Lautaro Martínez y Nicolás Tagliafico, antes del partido

Apenas arribadas a Estados Unidos, donde acompañan a sus respectivas parejas en el Mundial 2026, Agus Gandolfo y Caro Calvagni volvieron a demostrar la gran amistad que las une. Las esposas de Lautaro Martínez y Nicolás Tagliafico compartieron en sus redes sociales una postal de su reencuentro y revelaron cuál fue el plan elegido apenas llegaron al país norteamericano.

Jet lag, reencuentro y ejercicios de fuerza: así fue el primer día de Agus Gandolfo y Caro Calvagni en Estados Unidos

Fieles a su pasión por el entrenamiento y el bienestar, Agus Gandolfo y Caro Calvagni aprovecharon su primer día en Estados Unidos para ponerse en movimiento y visitar un exclusivo gimnasio. Desde allí, las modelos se mostraron listas para una intensa rutina deportiva, luciendo conjuntos fitness que combinaron comodidad, tendencia y estilo.

Además de charlar, reírse y tomarse fotos tras varios meses alejadas, las esposas de Lautaro Martínez y Nicolás Tagliafico decidieron entrenar juntas. La imagen fue compartida inicialmente por Agus Gandolfo en sus historias de Instagram, en la que se las puede ver posando frente a un espejo vestidas con prendas deportivas en tonos neutros y zapatillas de entrenamiento.

Agus Gandolfo y Lautaro Martínez

“Cada uno combate el jet lag como puede”, escribió la top model mendocina junto a la publicación, haciendo referencia al cansancio propio de los largos viajes. Minutos después, la historia fue replicada por Caro Calvagni, quien dejó en evidencia la complicidad y cercanía que mantienen.

Agus Gandolfo y Caro Calvagni mostraron su primer día en Estados Unidos

Sin dudas, una rutina de entrenamiento compartida fue la excusa perfecta para que Agus Gandolfo y Caro Calvagni estén al día. Asimismo, demostraron que, incluso lejos de casa y en medio de la exigente agenda que implica acompañar a los futbolistas, encuentran tiempo para compartir momentos juntas y sostener una relación que se fortalece en cada reencuentro.

Caro Calvagni y Nicolás Tagliafico

Cabe mencionar que, más allá de acompañar a sus respectivos maridos en esta etapa tan especial como lo es el Mundial 2026, el encuentro entre ambas también reflejó el vínculo que construyeron a lo largo de los años. Las empresarias suelen coincidir en concentraciones, torneos y eventos vinculados a la Selección Argentina, donde forjaron una amistad que trasciende las canchas. De esta manera,

Agus Gandolfo y Caro Calvagni se reencontraron con sus parejas antes del debut de la Selección en el Mundial 2026

Este martes 16 de junio, la Selección Argentina hará su debut frente a Argelia en el Mundial 2026. Para sentirse acompañados y contenidos, los jugadores de la Scaloneta pudieron ver a sus familiares en las últimas horas. Por esta razón, Agus Gandolfo no dudó en viajar a Estados Unidos con sus hijos para reencontrarse con su esposo Lautaro Martínez. "Del aeropuerto a ver a papi sin escalas", escribió la influencer generando mucha ternura en sus seguidores.

El reencuentro de Agus Gandolfo y Lautaro Martínez

Caro Calvagni, por su parte, mostró la felicidad y emoción que sintió al estar nuevamente junto a Nicolás Tagliafico. Junto a una romántica postal donde se los ve juntos, la empresaria textil escribió: "Al fin juntos, esperé tanto este momento. Te amo mi vida, qué felicidad verte bien". Sin embargo, fiel a su estilo auténtico, también reconoció que su viaje le generó cierta angustia ya que debió dejar a sus "perrhijos" en Europa. Aún así, dejó en claro que se quedaron al cuidado de una amiga y que se mantiene pendiente de ellos pese a la distancia.

Caro Calvagni y Nicolás Tagliafico

Así, Agus Gandolfo y Caro Calvagni se hicieron presente en suelo estadounidense para acompañar, una vez más, a sus respectivas parejas en el torneo más importante de sus vidas. Debido a la exposición que manejan en sus redes sociales, sus posteos no pasaron desapercibido y llamaron la atención de sus millones de seguidores.