Agus Gandolfo mostró el nuevo electrodoméstico de lujo que tiene en su cocina: “Soy adicta”

Desde que se instaló en Milán junto a Lautaro Martínez, Agustina Gandolfo construyó una vida que combina familia, emprendimientos y redes sociales. La modelo e influencer se convirtió en una de las figuras más seguidas dentro del universo de las parejas de futbolistas, donde comparte contenido vinculado al bienestar, la moda y su vida cotidiana en Europa.

Lautaro Martínez y Agustina Gandolfo

Además de su actividad digital, Agus Gandolfo también tiene distintos proyectos empresariales. Es dueña del restaurante Coraje en Milán y, junto a Lautaro, impulsó Cittanina, un proyecto de vinos premium elaborado con viñedos antiguos en Mendoza.

Así es la casa de Agustina Gandolfo y Lautaro Martínez

A través de distintas publicaciones en redes sociales, Agustina Gandolfo dejó ver algunos rincones de su casa en Milán, una propiedad donde predomina un estilo moderno y elegante. Uno de los ambientes que más llamó la atención de sus seguidores es el living, un espacio amplio dominado por tonos neutros y líneas simples.

Agustina Gandolfo

En el centro del ambiente se destacan grandes sillones en color gris topo, que funcionan como eje visual del espacio. Entre los detalles que más se destacan aparece la boiserie moderna en las paredes, un recurso que aporta textura y profundidad al ambiente.

La nueva adquisición de Agustina Gandolfo

Recientemente, Agustina Gandolfo volvió a compartir un detalle de su casa que generó curiosidad entre sus seguidores. A través de una historia de Instagram, mostró una nueva compra para su cocina: una máquina para hacer helados.

Junto a la imagen del electrodoméstico, Agustina Gandolfo escribió con humor: “Soy adicta a los electrodomésticos. Esta fue sin duda una de las mejores adquisiciones”. La publicación de la influencer rápidamente llamó la atención de sus seguidores, que suelen seguir de cerca cada detalle del estilo de vida que la empresaria.