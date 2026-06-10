El fuerte descargo de Caro Calvagni por la difusión de un video: "Ya no se puede más"

Luego de despedir a Nicolás Tagliafico quien viajó a Estados Unidos de cara al Mundial 2026, Caro Calvagni regresó a su casa de Amsterdam para reencontrarse con sus mascotas, retomar su vida fitness y actividades habituales. En esta breve pausa que hizo antes de acompañar a su marido en la cita mundialista, la diseñadora aprovechó para tomarse unos días de descanso. Sin embargo, su amor por los animales la llevó a involucrarse en un episodio de presunto maltrato animal que la indignó profundamente. Por ese motivo, recurrió a sus redes sociales para realizar un comunicado público, visibilizar la situación y expresar su repudio.

La llamativa reacción de Caro Calvagni ante el maltrato animal

Caro Calvagni es una de las influencers que promueve activamente los hábitos saludables, el bienestar y el lifestyle, además de impulsar distintos proyectos alineados con esa filosofía de vida. A su vez, se ha mostrado en reiteradas oportunidades como una firme defensora de los derechos de los animales. De hecho, en algunas de sus publicaciones en redes sociales se la puede ver colaborando y visibilizando el trabajo de organizaciones dedicadas al rescate y la lucha contra el maltrato animal.

Caro Calvagni y Nicolás Tagliafico junto a sus perros | Instagram

Es por esta razón que, en su último posteo de su cuenta de TikTok se animó a realizar un escrache público ante un presunto caso de maltrato animal extremo. Ante esto, encendió la cámara de su celular y, sentada en la cocina de su casa, la esposa de Nicolás Tagliafico manifestó su absoluta indignación. “No soy de hacer estos videos, pero ya no se puede más con tanto maltrato animal”, escribió al pie del video.

Visiblemente conmovida por la situación, remarcó que el caso que se viralizó en las últimas horas - en el que dos jóvenes de Bahía Blanca se grabaron matando a una nutria- no constituye un hecho aislado, sino una problemática que, según denunció, se repite a diario en Argentina. “En Argentina no pasa nada, no hay penas. Quizás hay un poco de revuelo en las redes y se termina, pero necesitamos penas más duras para estos asesinos”, expresó con indignación. De esta manera, buscó interpelar a los legisladores y promover un debate que impulse un endurecimiento de las sanciones por maltrato animal y una mayor protección de sus derechos.

Denuncia pública de Caro Calvagni | Captura de TikTok

El compromiso social de Caro Calvagni

A pesar de encontrarse al otro lado del océano Atlántico, Caro Calvagni se mostró profundamente comprometida con la causa y apeló al alcance de su imagen pública para visibilizar y generar conciencia sobre los numerosos casos de maltrato animal que circulan en la web. “Necesitan penas ejemplares, necesitan multas económicas que tengan que vender hasta lo que no tienen para pagarlo, y si no tienen ellos plata, endeudar a la familia porque ellos también son responsables de las personas que criaron”, expresó al plantear cuál considera que debería ser el camino para desalentar este tipo de conductas y garantizar una mayor protección para los animales.

No conforme con la sanción económica, la empresaria también aseguró que este tipo de acciones merecen “cárcel efectivas y largas. Y no dos meses y un curso”. Asimismo, apeló al compromiso de los ciudadanos para ejercer una condena social: “Para mí lo más importante es la justicia social. Nosotros no olvidarnos de quienes son hacérselos sentir en la calle y en su vida diaria”. Finalmente, apeló al compromiso de todos para denunciar y visibilizar estos actos de crueldad.

Finalmente, Caro Calvagni se disculpó con sus seguidores por compartir un contenido “triste”, aunque sostuvo que consideraba fundamental abordar abiertamente esta problemática para visibilizar una realidad que, según advirtió, se repite con cada vez más frecuencia. De esta manera, buscó poner el foco en los casos de maltrato animal que circulan en las plataformas digitales y fomentar una mayor conciencia social sobre este tipo de conductas. Por su parte, sus seguidores celebraron la creación de este contenido y le agradecieron por su aporte desde la visibilización y la difusión.