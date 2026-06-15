Así es la exigente rutina de pilates de Caro Calvagni y Nicolás Tagliafico: elasticidad, movimiento y complicidad

Caro Calvagni y Nicolás Tagliafico no sólo comparten el amor que los une, sino también la pasión por la actividad física y el bienestar. El matrimonio se consolidó como una de las parejas más observadas de la Scaloneta debido al lifestyle que fomenta la diseñadora en sus redes sociales. En esta oportunidad, se conoció un video en el que ambos están llevando a cabo una rutina de ejercicios de pilates, una actividad que fortalece su bienestar físico y que también refuerza la conexión que mantienen como pareja.

Caro Calvagni y Nicolás Tagliafico realizaron una exigente rutina de pilates

Caro Calvagni es una de las influencers que comparte a diario su filosofía de vida ligada al lifestyle y el bienestar. En esta línea, se viralizó un video junto a su marido, el defensor Nicolás Tagliafico, donde ambos realizan una intensa rutina de entrenamiento. “Pilates se convierte en tu nuevo plan favorito”, escribió en un clip que publicó en su cuenta personal de Instagram. Además, en el caso de figuras como el campeón del mundo, este tipo de entrenamiento muestra cómo el pilates puede complementar el rendimiento deportivo de alto nivel, aportando elasticidad y estabilidad.

Caro Calvagni y Nicolás Tagliafico haciendo pilates | Instagram

“Nuevo plan desbloqueado”, así describió la empresaria esta experiencia junto a su esposo donde se los pudo ver conectados combinando elasticidad, movimientos coordinados y complicidad. En las tomas, se puede ver cómo la pareja trabaja distintas zonas de su musculatura guiadas por una especialista que traza la rutina, en una sesión de pilates enfocada en el control corporal, la fuerza y la concentración.

Cada uno sobre su camilla, llevan a cabo la rutina que se centra en ejercicios de control y fuerza donde predominan diferentes tipos de planchas: trabajan plancha frontal y plancha lateral, activando especialmente el abdomen y el torso para mejorar la estabilidad corporal. A la vez, incorporan movimientos de piernas que exigen precisión y resistencia, con el objetivo de tonificar la zona media y sostener el equilibrio durante cada repetición. También realizan secuencias enfocadas en tren inferior, como estocadas y trabajos específicos de glúteos y aductores, que ayudan a fortalecer y dar firmeza a las piernas.

Caro Calvagni y Nicolás Tagliafico haciendo pilates | Instagram

Caro Calvagni y Nicolás Tagliafico: entre los ejercicios y la complicidad

Si bien toda la secuencia combina coordinación, elasticidad y equilibrio, con transiciones controladas que demandan concentración constante y una correcta alineación del cuerpo guiada por la especialista, Caro Calvagni y Nicolás Tagliafico se permiten aportar una cuota de humor. En uno de los trabajos de piernas, se los ve a ambos riéndose a carcajadas mientras intentan mantener la concentración sin interrumpir la serie. A pesar del momento distendido, continúan con la rutina, sosteniendo el esfuerzo físico y la precisión en cada repetición.

Cabe destacar que este posteo sirvió de inspiración para las seguidoras de la emprendedora, ya que muchas usuarias se animaron a etiquetar a sus parejas en los comentarios. Este video impulsó además una dinámica en la que el entrenamiento en dúo aparece como una alternativa posible para compartir actividad física y conectar desde otro lugar, combinando ejercicio, motivación mutua y tiempo de calidad.

Así, Caro Calvagni y Nicolás Tagliafico comparten no sólo una vida en pareja que ya lleva más de una década, sino que comparten la pasión por el bienestar y el cuidado del cuerpo como parte de su estilo de vida. En ese sentido, su propuesta trasciende lo físico y se consolida como una forma de construir hábitos en conjunto, donde la disciplina y la complicidad se potencian mutuamente.