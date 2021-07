Tras la salida de Alejandro Fantino de las tardes de la pantalla de América TV, comenzó un nuevo formato completamente diferente. A tan solo una semana del debut de “A la tarde” con Karina Mazzocco, el ciclo pierde una de sus panelistas. Pablo Montagna, el reconocido periodista de Radio Rivadavia y Canal Trece, se encargó de confirmarlo en redes sociales.

Sabrina Rojas deja el panel de A la Tarde, el programa de Karina Mazzocco

“Confirmado @rojassabriok ya no vuelve a #ALaTarde con @Karinamazzocco. Hoy estará @OliveriGabriel – @JotaxTV @AmericaTV” publicó el periodista en Twitter, en referencia a la desvinculación de Sabrina Rojas como panelista del ciclo de América Televisión, dando a conocer el nombre del reemplazante.

Sabrina Rojas deja el panel de A la Tarde, el programa de Karina Mazzocco

“No va a seguir. Lo que más le complica es la vuelta, porque el programa termina a las 6 de la tarde, llega a las 8 a la casa porque la Panamericana a esa hora es un desastre. Es una decisión personal, porque no quiere estar tantas horas fuera de su casa” explicaron desde la producción a La Nación.

Sabrina Rojas deja el panel de A la Tarde, el programa de Karina Mazzocco

El pasado viernes, Sabrina Rojas se ausentó del programa y apareció el rumor que confirmaba su renuncia. La ex de Luciano Castro explicó: “No fui porque se me complicó quién iba a buscar a los chicos al cole. Estoy en charlas con la producción porque se me complica por la distancia. Salgo a las 6 del programa y me como todo el tránsito de vuelta. Ahora que empieza la escolaridad completa, los dejo a la mañana y los veo solo para cenar y darles un beso de buenas noches. Es solo por el horario”.

Este lunes, la modelo se comunicó telefónicamente con el productor ejecutivo del programa, José Nuñez para lograr cerrar algún tipo de acuerdo, pero no fue posible. Sabrina había dicho que, en caso de no poder llevar a cabo un acuerdo, iba a priorizar a su familia por la cuestión de horarios.

Sabrina Rojas reveló el motivo de su separación con Luciano Castro: "Ya no nos aguantábamos"

Sabrina Rojas fue una de las invitadas especiales de LAM y habló como nunca de su separación con Luciano Castro.

La actriz reveló los verdaderos motivos de su ruptura, tras diez años de amor. "Ejercitando la soltería porque uno nunca sabe si se arregla o no. Lo estoy disfrutando, de todas las separaciones que tuvimos, esta es la que más estoy disfrutando. Ya no nos aguantábamos más”, dijo a Ángel de Brito.

Sabrina Rojas reveló el motivo de su separación con Luciano Castro

Luego, Sabrina Rojas reveló cuánto afectó la pandemia a la relación. "Estuvimos casi doce años y una pandemia de año y medio que a nosotros nos agarró trabajando juntos. No le voy a echar la culpa a pandemia pero parte de eso, de que no podamos salir un poco a hacer nuestras vidas, fue mucho tiempo juntos", aclaró.

FF