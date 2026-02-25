Josefina “China” Ansa y Diego Mendoza son una de las parejas más divertidas y populares del medio. Su historia de amor, que comenzó en pandemia y a miles de kilómetros de distancia, prosperó con el tiempo al punto de casarse y convertirse en padres de India y Rafael. Ambos supieron mantener un perfil alejados de los escándalos públicos, hasta este martes en el que el exfutbolista habló de más sobre la intimidad de la pareja y las críticas no tardaron en llegar.

La China Ansa y Diego Mendoza, un amor a distancia

Hace unos meses, la China Ansa brindó una entrevista para Ciclos de Infobae donde habló de los pormenores de su romance con Diego Mendoza. Su inesperada historia de amor comenzó un poco antes de que se decrete la pandemia mundial y el aislamiento preventivo obligatorio. Mientras duró esta etapa, la periodista y el deportista intercambiaron mensajes y fotos. Sin embargo, según la propia presentadora de Telefe nunca envió fotos privadas debido a su entidad como comunicadora de un prestigioso canal. “Con la cantidad de fotos que se filtran… ¡Yo me muero! Le mando una foto y pierdo el trabajo”, confesó en ese momento.

Diego Mendoza y China Ansa | Instagram

No obstante, en las últimas horas, en una nota brindada para el mismo medio citado, fue el propio Mendoza quien brindó su versión al respecto del inicio de su romance con la mamá de sus retoños. “Fue por videollamada. Estaba encerrado y la conocí mediante Fernando Carlos, que trabaja con ella. Fue medio casualidad, porque él me estaba mandando un video y apareció la China por atrás”, comenzó diciendo.

En este marco, admitió que sólo hablaban como “amigos” y de la situación mundial: “Ella, como periodista, me preguntaba sobre la pandemia y ahí dije ‘ya está, si no sé la información se la invento’”. Pero, con el correr de los días, la relación fue tomando otro carácter al punto tal que comenzaron a acercarse de otra manera. En este marco, admitió que sólo veía a la comunicadora “de la cintura para arriba”, por lo que se animó a ir por más.

La frase de Diego Mendoza que generó una lluvia de críticas en redes

Según el testimonio de Diego Mendoza, durante siete meses, vio sólo el torso de la China Ansa. Por tal motivo, dio el primer paso para ir más a fondo con su plan de conquista y su poder de seducción: “Yo la quería conocer, porque la veía del pecho para arriba. Yo decía ‘mostrame un culo’, algo. Porque en el Instagram ella era muy periodista. No tenía ni una foto en malla, porque una foto en malla baja la tensión. Y ella ‘no, no, no’, pero acá me vengo a defender porque sí hubo del lado de ella, hacia mí”.

Fue en este marco que lanzó una desafortunada frase que provocó una ola de indignación en la web: “Cuando finalmente accedió, se le cortó la señal de wifi. Después me mandó fotos, pero tampoco podía abrirlas. Me acuerdo que estaba tomando mate y llega la foto, la abro y se veía borrosa, no cargaba. Entonces empecé a comprar datos, después llega un video y me decía si quería seguir, eran otros tantos euros de datos. Fue el culo más caro de mi vida. Fue lo más caro que pagué para poder ver eso. Estoy hablando de 500 euros”.

China Ansa y Diego Mendoza | Instagram

En paralelo, exdelantero de Huracán resaltó que no sólo se trató de sexting, sino que también hubo espacio para reflexiones profundas: “Fueron esos siete meses de videollamadas donde los dos fuimos libres en contarnos lo peor del otro, los miedos del otro, en ser transparentes, porque por ahí pasa que muchas veces vos entrás a una relación y entrás con lo más lindo”.

Como era de esperarse, las reacciones en redes sociales no tardaron en llegar. Los usuarios lapidaron al esposo de la China con frases como: “Horrible lo que dijo”; “Un ordinario”; y “Un gato, básicamente. Ojalá que la respete por lo menos”. Yanina Latorre fue por más, y en su programa radial no titubeó a la hora de tildar de “estúpido”.

Mientras que algunos cibernautas defendían los dichos de Diego Mendoza haciendo referencia a que la China Ansa ya había abierto el juego mediático y ser ella la primera en revelar su intimidad con el exfutbolista, lo que enojó mucho a los espectadores fue la forma en la que se refirió a la madre de sus hijos. Por su parte, la periodista y su pareja se siguen mostrando de lo más enamorados en la web compartiendo imágenes de su día a día. “Para poder contar la historia, tenés que vivirla”, escribió él junto a su bebé Rafa como señal de armonía y unión familiar.

NB