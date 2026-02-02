Así está hoy Esperanza, la hija de Luciano Castro y Sabrina Rojas: "Me tiene enamorada"

Este primer domingo de febrero, Sabrina Rojas dejó atrás sus compromisos laborales y activó el “modo mamá”, donde compartió una tarde de relax junto a su hija, Esperanza. Es así que, una vez más, la conductora prendió la cámara de su teléfono celular para registrar uno de los momentos más significativos de la jornada: mientras la adolescente -fruto de su relación con Luciano Castro- le hablaba, la modelo no pudo evitar registrar un plano tan único como cotidiano.

Sabrina Rojas presumió a Esperanza, su hija fruto de su relación con Luciano Castro

A través de su cuenta personal de Instagram, Sabrina Rojas publicó un registro casero y espontáneo de su hija Esperanza. “La filmo mientras me ama porque me tiene enamorada”, señaló la expareja de Luciano Castro en el pequeño fragmento que dejó junto al clip. La joven, por su parte, hablaba plácidamente sin siquiera sospechar que su mamá la estaba retratando. Para agregar más condimento a este momento, la presentadora de América TV musicalizó esta pequeña filmación casera con el tema musical Cosa Linda, de la banda No Te Va Gustar.

Sabrina Rojas y Luciano Castro con su hija Esperanza | Instagram

En las postales difundidas, se la puede ver a la heredera de Luciano Castro estar semi recostada en un sillón de exterior de color gris disfrutando de las temperaturas del verano y del buen clima que ofreció este primer día del segundo mes del año. Asimismo, se puede ver el increíble parecido físico a su madre, siendo portadora del mismo color de ojos y mirada profunda.

Esperanza sigue los pasos de Sabrina Rojas y Luciano Castro

No es la primera vez que Sabrina Rojas utiliza su perfil en la famosa red social de la camarita para mostrar con suma nostalgia y amor el crecimiento de Esperanza, quien en la actualidad tiene 12 años. Días atrás, la panelista había reflexionado sobre el paso del tiempo y en el crecimiento de su primogénita quien está ingresando a una de las etapas más complejas de la vida del ser humano: la adolescencia.

Sabrina Rojas junto a Esperanza | Instagram

Lejos de ser un obstáculo, Sabrina disfruta cada instante de su maternidad junto a sus hijos, adoptando una actitud de complicidad y compañerismo en sus redes sociales. Por su parte, la niña ya mostró su afinidad por el ambiente artístico, al igual que su papá, Luciano Castro. Desde los 8 años, estudia comedia musical y ya está dando sus primeros pasos sobre los escenarios perfeccionando sus técnicas de canto, baile y destreza actoral. "Hace tres años que mi niña toma clases de comedia musical, en un lugar donde les enseñan jugando, donde aprenden exigencias y lo importante que es trabajar en equipo", contó la rubia en un posteo dedicado a su heredera.

Sabrina Rojas, Esperanza y Luciano Castro | Instagram

Así, entre risas, juegos, constancia y disciplina, Esperanza, la hija de Sabrina Rojas y Luciano Castro va posicionándose como una futura promesa de las nuevas generaciones de talentos. En paralelo, su mamá mantiene el bajo perfil respecto a su vida familiar, pero encontró el equilibrio perfecto para presumir a sus retoños sin invadir sus espacios personales ni generar una sobre exposición. De esta manera, sigue contemplando su mirada y su inocencia en las acciones más cotidianas como lo es disfrutar de una charla madre e hija en el patio de una casa. Un momento que, sin dudas, lo va a atesorar por siempre.

NB