Sabrina Rojas volvió a hablar de Luciano Castro y Griselda Siciliani. Esta vez, la conductora se refirió a la novedad que trascendió sobre los actores: se separaron tras el escándalo del "Guapagate". Así lo confirmó la periodista Paula Varela en Intrusos y rápidamente la noticia impactó en los demás programas. Por esta razón, la ex del actor no dudó en opinar sobre la misma y contar cómo actúa él frente a una ruptura.

Sabrina Rojas contó qué hará Luciano Castro para reconciliarse con Griselda Siciliani

Sabrina Rojas se encuentra reemplazando a Yanina Latorre en Sálvese quien pueda (América TV) y por lo tanto debe tratar los temas de actualidad que suceden en la farándula. Así fue que, una vez más, le tocó abordar la intimidad sobre el noviazgo de Luciano Castro y Griselda Siciliani, quienes atravesaron por un alto nivel de exposición tras la infidelidad de él con una joven danesa que conoció en España en plena temporada teatral.

En los últimos días, se dijo que los artistas se encontraban separados. Sin embargo, ninguno de los dos salió a confirmarlo ni desmentirlo. Finalmente, fuentes cercanas a ella le habrían contado a Paula Parela, panelista de Intrusos, que la actriz decidió dar por terminado el vínculo. "Después de muchas idas y vueltas, Griselda Siciliani y Luciano Castro están separados. Esta es la versión oficial. Ella decidió dar un paso al costado, no pudo con este costado mediático", contó la periodista.

Sabrina Rojas

Como era de esperarse, Sabrina Rojas no se quedó callada en su rol de conductora y opinó: "Para mí, van a volver". Fiel a su estilo, agregó que "el gordo lo va a lograr" dejando en claro que él hará todo lo posible para reconciliarse con la protagonista de Envidiosa y seguir adelante con su historia de amor. En ese momento, mientras sus compañeros brindaban su postura, sorprendió con una frase que estaría relacionada a su propia experiencia amorosa con el actor. "Él siempre quiere volver”, aseguró con firmeza. En este sentido, comentó con humor que él se crea una "novela" donde tiene como objetivo ser perdonado.

Luciano Castro y Griselda Siciliani

La filosa opinión de Sabrina Rojas sobre el motivo por el que Griselda Siciliani dejó a Luciano Castro

Por otro lado, Sabrina Rojas cuestionó los argumentos de Griselda Siciliani para terminar con su noviazgo con Luciano Castro. “Realmente para mí van a volver pero lo único que no entendí es que Griselda, aparentemente, dijo que no se separaba por la infidelidad, sino por lo mediático", comenzó antes de poner el foco en el escándalo que los llevó a elegir caminos distintos. "Pero de lo mediático, el gordo no tiene la culpa. Tiene la culpa de la infidelidad, pero no de lo mediático”, agregó sin filtros.

Luego, la presentadora comentó sobre el enojo de la actriz con su pareja: "Para mí le debe haber dolido que fueron varias". Martín Salwe, por su parte, preguntó si esta confirmación no sería una "pausa poética" para bajar la exposición mediática y se deje de hablar de su vínculo en los medios, logrando así el perfil bajo nuevamente y seguir juntos.

Para finalizar el tema, la ex del artista manifestó tajante: "Yo siempre digo que van a volver a no ser que ella sea de otro 'level' como él marcó, entonces ahí no vuelve. Si es un ser común y normal, entonces sí". De esta manera, Sabrina Rojas reveló que la estrategia de Luciano Castro para volver con Griselda Siciliani es reconquistarla con distintas demostraciones de amor y aseguró que "él lo va a lograr".