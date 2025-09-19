Sabrina Rojas sigue furiosa con Griselda Siciliani: su filoso comentario

Sabrina Rojas no perdona la actitud que tuvo Griselda Siciliani en el pasado. Tal como la modelo contó, la actriz le mandó mensajes a Luciano Castro cuando estaba en pareja con ella y a punto de ser padre. "Después si pasó o no pasó algo, eso no lo sé. Pero supongo que sí”, fueron las palabras de la conductora, recordando este momento justo poco después de que la relación entre los actores se confirmara. Ahora, Sabrina volvió a la carga y deslizó una picante acusación contra la protagonista de Envidiosa (Netflix), quien continúa en pareja con su ex y padre de sus hijos, Esperanza y Fausto.

El comentario de Sabrina Rojas que volvió a marcar su rivalidad con Griselda Siciliani

Todo transcurría con normalidad en Pasó en América hasta que, de repente, Sabrina Rojas mencionó sin filtro a Griselda Siciliani y dejó a todos boquiabiertos. Su frase que tenía como objetivo apuntar contra la actriz y actual pareja de Luciano Castro, su ex y padre de sus hijos, no pasó desapercibida y sus compañeros se lo hicieron saber.

Lo que pasó en concreto fue que mientras Álvaro Navia contaba en el programa cómo conoció a su esposa Vanina Escudero, Sabrina Rojas no dudó en encontrar una similitud entre él y Griselda Siciliani. "Yo del primer día hasta me acuerdo cómo estaba vestida. Canal 9, estábamos haciendo Palermo Hollywood Hotel. La vi, estaba parada con un short militar. Me acuerdo, me volví loco", comenzó relatando el artista.

Sabrina Rojas

Y continuó revelando que "ella no hizo nada" y que cuando se animó a ir a hablar con ella no se encontraba vestido de ningún personaje. "Le dije que me gustaría ir a verla al teatro, y me acuerdo que me acompañó Pachu esa vez. Conversamos un poquito y le dije a Pachu que me había enamorado", recordó Álvaro Navia sobre el inicio de su historia de amor con la madre de sus pequeños.

Sin embargo, su llamativa frase llegó después cuando mencionó que "no le quería decir nada porque ella estaba en pareja". Fue en ese entonces en el que Sabrina Rojas no dudó en compararlo con Griselda Siciliani. “Ah, pero qué Siciliani que sos”, expresó con tono serio y sin miedo de nombrar a la artista.

Griselda Siciliani y Luciano Castro

El estudio quedó en total sorpresa y su compañero de conducción Augusto Tartúfoli resaltó su frase dejando en claro que lo que dijo fue una verdadera bomba. Su compañera Natalie Weber quiso poner paños fríos al momento y preguntó: "¿Chicos cómo seguimos?". Sin embargo, Sabrina volvió a expresarse frente a cámaras y manifestó con ironía: "Pensé que era grabado".

Lo cierto es que sabía que el programa estaba en vivo y que su comentario marcaría nuevamente su rivalidad con la actual novia de su expareja. Por el momento, tanto Siciliani como Castro no hicieron mención al respecto. En resumen, Sabrina Rojas sigue furiosa con Griselda Siciliani y por eso no dudó en hacer un filoso comentario tratándola de entrometerse en vínculos ajenos.