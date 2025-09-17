Thiago Medina se encuentra internado en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega, en Moreno, tras un grave accidente con su moto. El ex Gran Hermano impactó contra un auto, y sufrió diversas lesiones que lo mantienen en terapia intensiva y bajo observación. La noticia sorprendió a todos los usuarios de las redes sociales, que no dudan en seguir el minuto a minuto para saber cómo se encuentra. Es así que revelaron algunos detalles del expediente judicial.

Los detalles del expediente judicial del accidente de Thiago Medina

Thiago Medina sufrió un grave accidente, el viernes 12 de septiembre, durante la noche. Según contó Camila, el joven se dirigía hacia su familia para compartir una cena, cuando impactó violentamente con un auto. Esto provocó que lo trasladaran rápidamente al Hospital Mariano y Luciano de la Vega, donde lo operaron y aún mantienen en terapia intensiva. Sus seres cercanos son los encargados de comunicar los partes médicos, mientras se acompañan en este difícil momento.

En A la Barbarossa (Telefe), Paulo Kablan leyó el expediente judicial y contó algunos de los detalles que aparecen del momento. Según explicó, la investigación está a cargo del fiscal Leandro Ventricelli, quien ya se encuentra en el proceso de recolectar testimonios. La causa es lesiones culposas por negligencia de impericia, por una supuesta maniobra que habría hecho el conductor del auto. El encargado de atender la llamada del 911 escribió: "Herido vomitando sangre. Choque de auto y moto. Masculino con fractura y mucha sangre".

En esta línea, llegó a los horarios de las diversas llamadas que hicieron los testigos y expuso: "El primer llamado que hay a la policía es a las 20:06. Recuerden que decían que el accidente fue a las 20:40, pero el llamado fue antes. Así que debió haber sido a las 20hs o unos minutos después". Sin embargo, la víctima llegó al lugar mucho tiempo después, y este fue un dato que reveló el expediente. "Lo que cuenta Pia, que es la que consiguió la información, es el tiempo que pasa entre la primera llamada y el ingreso al hospital de Thiago Medina. Es mucho tiempo", explicó.

El estado de Thiago Medina se encuentra reservado, por lo que el Hospital mantiene la privacidad entre los familiares del ex Gran Hermano. De a poco, tanto Camila, su hermana, como Daniela Celis comenzaron a hablar con los medios de comunicación, exponiendo lo ocurrido y cómo va avanzando la salud del joven. Las redes sociales están atentas a toda información, y los periodistas no dudan en indagar más allá para sacar a la luz cómo avanza la investigación.

