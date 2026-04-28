Así fue la escapada romántica de Mauro Icardi y la China Suárez: las fotos con las que negaron su separación

Tras meses de exposición, polémicas y rumores de posible ruptura, Mauro Icardi y la China Suárez decidieron desconectarse de las tensiones y aprovechar la inicio de la primavera para descansar. La pareja, que mantiene una relación que ha generado gran interés público, compartió en sus redes sociales imágenes de su escapada, mostrando un lado más relajado y cotidiano en un entorno paradisíaco.

Mauro Icardi y la China Suárez en la costa turca

Mauro Icardi y la China Suárez eligieron las playas de Turquía para demostrar que su amor es más fuerte que las especulaciones de separación. Entre caminatas, mates frente al mar y momentos con su mascota, la pareja disfrutó de unos días de paz lejos de las cámaras y la vorágine de la vida diaria. Este descanso en la costa turca, donde Icardi actualmente desarrolla su carrera deportiva, representa una oportunidad para reconectar y fortalecer su vínculo en un escenario idílico.

Mauro Icardi y China Suárez//Instagram

En este contexto, el futbolista dejó ver en su cuenta de Instagram, instantes de su vida cotidiana, caminando por la playa junto a su mascota y pasando unos momentos románticos con la China Suárez tirados en la arena con el sol tostándolos y muchos mimos con el mar de testigo.

Mauro Icardi y la China Suárez en compañía de su mascota

Uno de los aspectos que más llamó la atención en las publicaciones fue la presencia de Tano, el cane corso que Mauro Icardi cuida desde hace años. El perro aparece en varias fotos junto a la pareja, mostrando el cariño y la conexión que mantienen con su mascota.

Mauro Icardi//Instagram

Este detalle aporta un toque más personal a las imágenes, revelando la importancia de la familia en su vida cotidiana. La elección de Turquía como destino no solo responde a cuestiones laborales, sino también a la cercanía emocional y la comodidad que la pareja encuentra en ese entorno. La costa turca, con su belleza natural y tranquilidad, se convierte en un refugio perfecto para quienes desean escapar del estrés y reconectar con sus raíces y afectos.

La escapada de Mauro Icardi y la China Suárez a Turquía refleja un momento de pausa en medio de agendas apretadas y la exposición pública. La pareja parece aprovechar estos días para reencontrarse y disfrutar de la sencillez de la vida, rodeados de naturaleza y su fiel compañero peludo. La intimidad y la felicidad que transmiten a través de sus publicaciones ofrecen una visión diferente de su relación, alejada de los focos y las polémicas, y más centrada en los pequeños momentos que fortalecen su vínculo.