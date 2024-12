El enfrentamiento entre Wanda Nara y Mauro Icardi se acrecienta cada vez más. Lo que parecía un divorcio relativamente tranquilo se convirtió en una lucha que involucró, también, a L-Gante y a la China Suárez.

La aparición de audios y mensajes de la famosa ex pareja donde se critican fuertemente no cesa, y de la mano de Yanina Latorre terminan saliendo a luz.

Mauro Icardi, Wanda Nara y la China Suárez

El audio en el que Mauro Icardi ataca a Wanda Nara y defiende a la China Suárez

En LAM, Ángel de Brito y Yanina Latorre sacaron a la luz un audio de Mauro Icardi en que critica fuertemente a su ex pareja, Wanda Nara, y defiende a la actriz con la que tuvo un fugaz romance, la China Suárez.

La furia que desata el accionar de los protagonistas de esta historia sigue creciendo y haciendo que sigan filtrando información de su matrimonio ya destruído.

“Se hace la víctima, la mujer despechada, agredida y amenazada y después anda denigrando a otra mujer”, inicia diciendo Mauro Icardi, haciendo referencia a los dichos de Wanda Nara en el programa de Suana Giménez sobre la China Suárez.

Y ese fue solo el comienzo, ya que el futbolista continúa hablando y defiende a quien fue su amante. “Fue hace tres años lo que pasó, pero la mina siempre se comportó bien, nunca salió a decir nada y nunca habló de ella”, expresa. Sin embargo, la defensa a la ex Casi Ángeles no es todo, ya que apunta duramente contra su ex mujer y dice que “esta le sigue dando cuando está de novia con otro tipo, separada y cuando estamos en juicio de toda índole. Es rarisimo”, manifiesta.

Siguiendo por la línea de dedicarle duras palabras a su ex esposa, continúa diciendo que Wanda “está muy despechada y muy resentida”. “Ir de Susana y mostrar mensajes de la China, la verdad que es patético”, agrega respecto a la conversación de la conductora con la diva, los detalles que dio de su relación y su separación, pese al bozal legal que el jugador del Galatasaray le impuso, y las capturas de pantalla que la empresaria publicó sobre su conversación con la China Suárez.

Los chats de Wanda Nara y la China Suárez

Sin embargo, pese a las fuertes palabras de Mauro Icardi para con Wanda, dejó lo más polémico para el final. Después de que hayan salido a la luz chats del futbolista con la empresaria donde él criticaba a su ex amante, sentenció: “Espero que ahora me de bola la China y me ponga de novio con ella”.

El futbolista está recién operado por su lesión, pero decidió disparar contra la madre de sus dos hijas y defender a quien Wanda acusa de ser quien rompió su matrimonio, la China Suárez.

Wanda Nara con Susana Giménez

La entrevista de Wanda Nara con Susana Giménez fue explosiva por la cantidad de detalles que la conductora dio, y terminó por hacer volar por el aire todo lo que las partes involucradas venían conteniendo.

Después de las fuertes declaraciones de Mauro Icardi a favor de la China Suárez y en contra de su ex esposa, Wanda Nara, se espera ver cuál será la respuesta de la mediática.

MVB