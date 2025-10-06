Cintia, la novia de Ale Sergi, terminó con los rumores sobre su relación

Cintia Bustamante volvió a captar la atención del mundo del espectáculo tras una acción que dejó atrás las especulaciones sobre su relación con el cantante de Miranda. En medio de versiones que circularon en los últimos días, la dj compartió una imagen que dejó atrás todos los rumores de separación de Ale Sergi.

Cintia Bustamante y Ale Sergi pusieron fin a los rumores sobre su separación

Cintia Bustamante volvió a ocupar espacio en la agenda del espectáculo tras un gesto que puso fin a las versiones sobre su vínculo con el líder de Miranda. En medio de comentarios que circularon recientemente, la DJ publicó una foto que despejó las dudas sobre su relación con Ale Sergi.

Durante los últimos días, las especulaciones sobre una posible separación circularon con fuerza, pero la artista dejó en claro cómo está transitando esta etapa. El fin de semana, el cantante celebró su cumpleaños y la joven DJ compartió una imagen junto a él, con un mensaje afectuoso que despejó todas las dudas. “Feliz cumpleaños, mi corazón”, escribió.

La publicación de Cintia Bustamante fue interpretada como una señal clara de continuidad en la pareja, en medio de versiones que hablaban de distancia o ruptura. Cabe destacar que en todos sus años de relación, ambos mantuvieron un perfil bajo, publicando fotos juntos en ocasiones especiales.

Cabe destacar que Ale Sergi y la joven mantienen un vínculo desde hace varios años; según se conoció, la pareja inició en 2010. Cuando el cantante fue junto a Miranda a realizar un concierto en Córdoba. La artista, fanática de la banda y empezando su carrera como DJ, quiso colaborar con él y de a poco el vínculo creció.

En la misma línea, en todos estos años de relación se los vio juntos en camarines, giras y celebraciones vinculadas al mundo artístico. Pero en las últimas semanas, algunos medios comenzaron a especular con una posible crisis entre el músico y Cintia Bustamante. La ausencia de imágenes recientes y la falta de menciones públicas alimentaron las versiones.

La publicación de la influencer para el cumpleaños de Ale Sergi le dio un cierre al tema. La foto, tomada en un entorno íntimo, muestra a la pareja en actitud relajada, festejando un nuevo momento juntos. El mensaje que acompaña la imagen fue interpretado como una forma de reafirmar el vínculo, sin alterar el perfil bajo que ambos eligen mantener.

VDV