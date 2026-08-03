Santiago Korovsky mostró su increíble viaje a Kenia: "Fueron cuarenta días y todas las sensaciones juntas"

El actor y director Santiago Korovsky, conocido por su destacado trabajo en la serie de Netflix "División Palermo" y por su relación con la talentosa actriz Celeste Cid, sorprendió a sus seguidores en las redes sociales con la publicación de un carrusel de fotografías que muestran su fascinante viaje a Kenia, en África. Además, el artista reveló una inesperada anécdota.

Santiago Korovsky reveló lo que hizo en Kenia

Santiago Korovsky, que durante seis semanas permaneció en Kenia para filmar escenas de una película, decidió compartir con sus seguidores un vistazo privilegiado a su estadía en ese continente lleno de magia y vida salvaje. Desde safaris en los parques nacionales hasta momentos únicos en globos aerostáticos, las fotografías capturan la belleza del paisaje africano y la diversidad de animales que habitan en la región.

Santiago Korovsky en Kenia//Instagram

En las imágenes, se puede ver a Korovsky disfrutando del safari en el Amboseli National Park, uno de los destinos más emblemáticos del país. Allí, se lo observa junto a jirafas que deambulan libremente en su hábitat natural y también, con monumentos a animales. La interacción con la fauna local y la majestuosidad del paisaje parecen haber dejado una profunda impresión en el actor, quien no dudó en mostrar esas instantáneas a sus seguidores.

Santiago Korovsky en Kenia//Instagram

Además de las escenas de la naturaleza, las fotos también muestran momentos de la filmación en el set, evidenciando el esfuerzo y la dedicación que el actor pone en su trabajo. La combinación de imágenes de acción, paisaje y descanso refleja la versatilidad del artista y su interés por explorar nuevos horizontes tanto en su carrera como en su vida personal.

Santiago Korovsky en Kenia//Instagram

Uno de los momentos más destacados del carrusel fue la foto tomada con un globo aerostático detrás, en la que se observa el vasto paisaje africano. En su publicación, Santiago Korovsky expresó: “Fueron 40 días en Kenia y todas las sensaciones juntas”, una frase que refleja la intensidad y la variedad de emociones experimentadas durante su viaje.

Santiago Korovsky en Kenia//Instagram

La inesperada anécdota de Santiago Korovsky

Durante su paso por Kenia, Santiago Karovsky contó la experiencia que tuvo con unos soldados africanos cuando lo pararon por un trámite de rutina en el límite con Somalía y la reacción que obtuvo de los uniformados cuando reveló su pasaporte y le indicó que era argentino.

Santiago Korovsky en Kenia//Instagram

“Me pararon unos militares en Kenia cerca de la frontera con Somalía para pedirme el pasaporte. Cuando vieron que era argentino me preguntaron que pasaba con las Falklands. Le mostré el mapita de atrás de mi pasaporte para explicarles dónde estaban. Lo que hicieron los jugadores visibilizando el tema a nivel mundial es heroico", dijo la pareja de Celeste Cid.

En este contexto, Santiago Karovsky hizo referencia que la curiosidad de los uniformados por las Islas Malvinas surgió a partir de la repercusión internacional que tuvo la imagen de la Selección Argentina exhibiendo una bandera con la frase “Las Malvinas son Argentinas”, tras ganarle a Inglaterra por 2-1, en la semifinal del Mundial 2026. Este gesto trascendió el ámbito del deporte y despertó interés en el mundo, alcanzando lugares inéditas, como Kenia.