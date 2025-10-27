Sebastián Wainraich, Natalie Pérez y Santiago Korovsky arrasan en Netflix con una mítica serie argentina

Netflix lo hizo otra vez: las producciones argentinas siguen ganando terreno dentro del catálogo internacional, y una de las más queridas por el público es Casi feliz. La serie, protagonizada por Sebastián Wainraich, Natalie Pérez y Santiago Korovsky, se posiciona nuevamente entre las más vistas gracias a su equilibrio perfecto entre comedia y drama.

Casi Feliz en Netflix

Con dos temporadas disponibles, la historia creada por Sebastián Wainraich demuestra que el humor puede conectar con espectadores de cualquier parte del mundo. Casi feliz no solo refleja el talento argentino frente y detrás de cámara, sino también el poder de una narrativa que encuentra belleza en lo cotidiano.

De qué trata Casi feliz

La serie gira en torno a Sebastián, un locutor de radio de fama moderada que intenta encontrar su lugar en el mundo mientras equilibra su trabajo, sus inseguridades y su rol de padre de mellizos. En medio de su rutina, debe lidiar con sentimientos no resueltos hacia su exesposa, Pilar, interpretada por Natalie Pérez. Con un tono entre irónico y melancólico.

El humor de Sebastián Wainraich, característico por su autenticidad y autocrítica, es el corazón de la serie: convierte los conflictos más simples, cómo una cita fallida, un programa de radio o una charla con los hijos, en escenas cargadas de ternura y humanidad.

Nueva temporada, nuevas perspectivas

La segunda temporada, estrenada en 2022, lleva la historia a un terreno más introspectivo. El personaje de Pilar toma mayor protagonismo, mostrando el punto de vista de una mujer que también atraviesa su propio proceso de reconstrucción. Las nuevas dinámicas familiares, las charlas incómodas y la convivencia emocional marcan una evolución tanto en los personajes como en el tono general de la trama. Por su parte, Santiago Korovsky brilla como contrapunto cómico y aporta frescura con su interpretación, haciendo que las escenas se sientan espontáneas y naturales

Con un elenco sólido y una historia que combina humor, ternura y reflexión, Casi feliz confirma por qué Sebastián Wainraich, Natalie Pérez y Santiago Korovsky se convirtieron en un trío imbatible dentro del universo argentino de Netflix.