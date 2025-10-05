Las vacaciones de Celeste Cid y Santiago Korovsky: postales únicas, búsqueda familiar y guiño a Game of Thrones

Este domingo, Celeste Cid compartió una serie de postales de su viaje por Croacia, la tierra de sus ancestros. La actriz, que se encuentra de vacaciones junto a su novio Santiago Korovsky, no pudo disimular su admiración por uno de los lugares más emblemáticos de Europa, con una cultura que resalta la era medieval y donde se filmó la exitosa serie Game of Thrones.

El viaje de Celeste Cid y Santiago Korovsky

Celeste Cid y Santiago Korovsky están atravesando uno de los momentos más dulces de su noviazgo. La pareja, ya consolidada en el ambiente artístico y en el ámbito privado, disfruta de su amor rodeados de los lugares más impresionantes del mundo. En esta oportunidad, la actriz compartió unas postales de su visita a Croacia, la tierra que vio nacer a sus ancestros. “Camino hacia la cuidad de mi abuela, bisabuelxs y tatarabuelxs”, escribió en el último posteo que realizó en su cuenta personal de Instagram.

Allí, se la puede ver regocijándose de la belleza natural que le brindó la Península Dálmata, ubicada en Dubrovnik. Las olas del Mar Adriático rompían sobre las costas de la ciudad medieval, un gran atractivo turístico para viajantes de todo el mundo que se quedan maravillados con su encanto natural. Tal es la importancia de este sitio que los creadores de Games Of Thrones lo eligieron para grabar una de sus temporadas.

Sin embargo, en el pie del posteo, la intérprete reconoció que no vio esta serie de ficción creada en 2006 que narra la lucha de poder entre diferentes reinos. El mismo André, hijo Celeste y de Emmanuel Horvilleur reaccionó mediante un corazón rojo. Fue en ese momento en el que su madre, orgullosa de sus raíces, le respondió: “Nieto de croatas”. Por su parte, una usuaria comparó la belleza de esa región con la genética de la artista: “Con razón tu cara tallada por los dioses”.

Durante el recorrido por las imágenes, se la podía ver a la pareja feliz de recorrer cada rincón de las icónicas infraestructuras de la isla. Anclas, la bandera de Croacia flameando a lo alto y el cielo con abundantes nubes grises conformaron el paisaje perfecto para que los tortolitos dejen inmortalizados estas increíbles postales en las respectivas cámaras de sus teléfonos celulares.

De esta manera, Celeste Cid y Santiago Korovsky suman una nueva ventura juntos en un destino increíble lleno de lugares significativos para el árbol genealógico de la escritora. Finalmente, muy activa en redes sociales, aparte de repostear esta publicación en sus historias de 24 horas, la descendiente de croatas recibió consejo por parte de sus seguidores sobre otras localidades donde poder ir a recorrer aprovechando su estadía en el país europeo. Además, también interactuó con emojis y likes a quienes le dejaron mensajes de cariños y buenos deseos.

