Sarah Burlando y Ana García Moritán volvieron a cautivar a sus seguidores con una divertida ocurrencia. Las hijas de Barby Franco y Pampita son grandes amigas, pasan mucho tiempo juntas y en esta ocasión se animaron a un radical cambio de look que no pasó desapercibido: ambas aparecieron con el pelo fucsia.

El nuevo look de Sarah Burlando y Ana García Moritán

En un video compartido en Instagram por Barby Franco, se puede ver a las pequeñas bailando y saltando tomadas de la mano, con cintas fucsia atadas al cabello para simular una melena bicolor. El juego, que generó ternura en redes, rápidamente se convirtió en tema de conversación entre los seguidores de ambas familias.

“El nuevo look de Sarah y Ana”, escribió con humor Barby, que suele mostrar los momentos más espontáneos de su hija con la pequeña de Pampita y Roberto García Moritán.

El nuevo look de Sarah Burlando y Ana García Moritán: así lucen con el cabello fucsia

No es la primera vez que Sarah Burlando y Ana García Moritán se muestran juntas. Ambas comparten juegos, salidas y celebraciones. De hecho, recientemente participaron del cumpleaños de Moorea, la hija de Floppy Tesouro, donde se las pudo ver disfrutando de una tarde llena de diversión, color y música.

AM