Brenda Gandini y Gonzalo Heredia presentaron al nuevo integrante de su familia: "Te vamos a llenar de amor"

Brenda Gandini y Gonzalo Heredia son una de las parejas más consolidadas del ambiente artístico. Cada una de sus publicaciones causa repercusiones y cosecha una lluvia de halagos, ya sea juntos o separados. En esta ocasión, fue la actriz quien decidió revelar una dulce noticia que enterneció a sus seguidores.

El nuevo integrante de la casa de Brenda Gandini y Gonzalo Heredia: "Bienvenido"

La familia de Brenda Gandini y Gonzalo Heredia sumó un nuevo integrante muy especial llamado Onetti. La artista fue la encargada de contar mediante su cuenta de Instagram que el perrito llegó a sus vidas recientemente y que en conjunto decidieron llamarlo así. El posteo que realizó estuvo acompañado de una serie de postales cargadas de ternura que rápidamente conmovieron a los usuarios.

La presentación oficial de Onetti no pasó desapercibida. En una de las fotos más comentadas, el cachorro aparece junto a Alfonsina, protagonizando una escena que desbordó dulzura y acumuló miles de “likes”. “Bienvenido Onetti a nuestra familia. Te vamos a llenar de amor. ¿Entienden que tiene un corazón en su lomo?”, escribió la modelo, haciendo referencia a un particular detalle en el pelaje de su mascota que terminó de enamorar a todos.

Alfonsina, la hija de Brenda Gandini y Gonzalo Heredia, junto a su nuevo perrito.

En el resto de las fotografías, Brenda Gandini muestra cómo Onetti fue conociendo a cada integrante y compartió junto a ellos momentos muy especiales. En la primera aparece Gonzalo Heredia sonriente y sosteniendo en brazos al perrito que no se queda quieto, en la segunda se encuentra Alfonsina acostada junto a él y mirando a cámara, y la tercera es Eloy quien se muestra cautivado por el nuevo integrante del hogar.

Onetti, el nuevo integrante de la casa de Brenda Gandini y Gonzalo Heredia

El gesto de Brenda Gandini para promover la adopción responsable de animales

Detrás de esta feliz incorporación hay una historia atravesada por la emoción. Tal como contó Brenda Gandini, la decisión de adoptar llegó luego de un momento muy doloroso: la pérdida de su perro Bukito. Lejos de quedarse en la tristeza, la modelo y su pareja Gonzalo Heredia eligieron transformar ese sentimiento en amor, abriéndole las puertas de su hogar a una nueva mascota.

Onetti, de pocos meses, fue adoptado del refugio Zaguates Refugio, un gesto que fue ampliamente celebrado por sus fans. Junto a las imágenes de él, Brenda Gandini dedicó unas palabras de agradecimiento al lugar que hizo posible la adopción: "Gracias @zaguatesrefugio por cuidarlo tanto, por ese trabajo enorme hecho con dedicación, esfuerzo y amor. Lo que hacen me emociona profundamente".

Onetti, el nuevo integrante de la casa de Brenda Gandini y Gonzalo Heredia

Además, aprovechó la oportunidad para dejar un mensaje claro y comprometido sobre la adopción responsable: "Adopten, permítanse la oportunidad de conocer el amor incondicional que nos dan nuestros animales". Así, entre recuerdos, emociones y nuevos comienzos, se agrandó la familia de Brenda Gandini y Gonzalo Heredia. "Te vamos a llenar de amor", escribió la joven haciendo referencia al nuevo integrante.