Las mejores fotos de las vacaciones de Brenda Gandini en Brasil: entre amigas, comida callejera y siesta en las playas de Río de Janeiro

Brenda Gandini suele compartir con sus seguidores sus viajes, momentos en familia y sus compromisos laborales con importantes firmas beauty. En esta ocasión, la actriz decidió mostrar el álbum de fotos de sus recientes vacaciones a Brasil con su grupo de amigas más íntimas, el cual muestra desde paseos nocturnos por las calles de Río de Janeiro, pasando por lecturas en la playa hasta su postal más sexy.

Brenda Gandini mostró sus divertidas y soñadas vacaciones en Brasil

Brenda Gandini es una apasionada de los viajes y así lo demuestra cada vez que visita un lugar, toma fotografías y lo sube a su red social de Instagram, donde reúne casi un millón de seguidores. Para despedir el año, la actriz decidió organizar una estadía soñada en Brasil junto a sus amigas. Y si bien ya se encuentra en Argentina y celebró Navidad con su familia, se tomó el tiempo para recordar sus días en el país vecino.

"Mi mala costumbre de subir las fotos cuando ya pasaron unos cuantos días, pero qué lindo disfrutar el momento y ver los recuerdos después. Río y mis amigas un solo (emoji de corazón)", escribió Brenda Gandini junto a las postales de su increíble viaje a Río de Janeiro. En ellas, dejó ver las caminatas por la noche que hacía con ellas para poder visitar y conocer cada rincón de la ciudad más turística de Brasil.

En una de las fotografías, la artista compartió una de sus cenas "fast food". Se trata de un sándwich comprado en uno de los puestos callejeros que encontró por las calles y el cual no dudó en sacarle una imagen para luego hacerlo parte de los recuerdos de esta inolvidable experiencia.

Además, Brenda Gandini no dejó pasar sus tardes divertidas en la playa. En las imágenes se la puede ver posando feliz bebiendo un agua de coco, una de las bebidas más refrescantes de Brasil. Su outfit playero incluyó una bikini color cereza, un short de jean en azul oscuro, ojotas y un accesorio súper chic: pañuelo naranja con flores blancas.

En su carrete, que cosechó miles de "likes", Brenda Gandini subió un resumen de su aventura acompañada por sus grandes amigas. Tardes de risas, lecturas en la playa, charlas interminables y excursiones por Río de Janeiro, fueron tan sólo algunos momentos que marcaron su viaje soñado.

Su publicación también incluyó una serie de imágenes panorámicas de la ciudad brasileña, que se caracteriza por combinar edificios y una enorme playa de aguas verdes. Además, publicó los recorridos nocturnos que hizo durante las ferias urbanas para conocer más sobre sus artesanías, su gastronomía y moda.

Para terminar, compartió una sensual postal recostada sobre unas grandes rocas a pocas metros del mar. Su look osado y veraniego se destaca por tener a una diminita bikini verde como protagonista. Como complemento, la influencer le agregó unas gafas rectangulares. De esta manera, las mejores fotos de las vacaciones de Brenda Gandini en Brasil resumieron sus días entre amigas, comida callejera y siesta en las playas de Río de Janeiro.

Gonzalo Heredia y Brenda Gandini festejaron los 8 años de su hija y mostraron lo grande que está

Alfonsina, la hija de Gonzalo Heredia y Brenda Gandini cumplió 8 años y sus padres lo celebraron a lo grande. Tal y como era de esperarse, los artistas compartieron imágenes en sus respectivas cuentas de Instagram donde mostraron lo compinche que son con la pequeña y cómo su presencia llena de alegría cada día de sus vidas.

Cada uno se tomó unos minutos para compartir las fotografías más inauditas junto con la niña. Este accionar sorprendió a sus seguidores ya que ellos suelen resguardar la privacidad de su hogar y de sus herederos. No obstante, esta fecha ameritaba a que transgredan esa frontera y derrochen de amor y ternura en la famosa red social de la camarita.

Alfonsina, la hija de Gonzalo Heredia y Brenda Gandini

Para Brenda Gandini, agosto es un mes cargado de muchas emociones ya que no sólo Alfonsina está de festejo, sino que su hijo Eloy de 13 años y ella misma cumplieron años a mediados de mes. Sin embargo, hoy le tocó recibir mimos y halagos a la más chiquita de la familia a la cual se la pudo ver sonriente y llena de colores y risas.

En la galería virtual de la actriz se pudo observar cómo la espontaneidad y la complicidad son rasgos que caracterizan su vínculo madre e hija. “También soy su lienzo”, escribió Brenda mientras realza el momento de calidad que le brinda a la cumpleañera, quien la sostiene del brazo con suavidad.

“Feliz cumple a mi Alfonsina. Mi niña alegría, la que con esa sonrisa me derrite de amor. Mi compañerita de aventuras me encanta sumarme a sus búsquedas y redescubrir con vos el mundo. Te amo infinito”, resaltó llena de admiración y orgullo.