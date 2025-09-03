Evangelina Anderson mostró cómo es su divertido entrenamiento con la hija de Wanda Nara

Tras despedirse de Los 8 escalones, el programa que conduce Pampita en eltrece, Evangelina Anderson llamó la atención en las redes sociales al compartir un video donde aparece la hija menor de Wanda Nara. Se trata de Isabella Icardi, quien se volvió muy amiga de Emma Demichelis. Este tierno vínculo entre las pequeñas se suma a la amistad que mantienen Valentino López y Bastian Demichelis, que juegan en el mismo club, y acerca más a las modelos.

La complicidad entre Evangelina Anderson e Isabella, la hija de Wanda Nara y Mauro Icardi

Evangelina Anderson y Wanda Nara se encuentran más cercanas que nunca, debido a que sus respectivos hijos comparten mucho tiempo y se llevan muy bien. Esto quedó demostrado en un reciente posteo de la ex de Martín Demichelis en el que se muestra en el gimnasio de su casa llevando a cabo una serie de ejercicios cuando de repente aparece su hija Emma acompañada de su nueva mejor amiga: Isabella Icardi.

Con looks casuales y entre risas logrando despistar a la modelo, las pequeñas se convirtieron en el centro de atención del video que grababa Eva para mostrar su rutina de entrenamiento. Al parecer, esta dulce amistad entre las niñas comenzó porque ambas viven en el mismo edificio, ubicado en el barrio porteño de Núñez, y porque sus hermanos también son amigos.

Evangelina Anderson

"Así se entrena cuando sos mamá, rodeada de (emojis de pollitos)", escribió la top model en su historia de Instagram. El clip la mostraba súper concentrada entrenando sus piernas y glúteos, mientras Isabella y Emma pasaban por atrás riéndose y mirando la cámara del celular. Finalmente, Eva se unió a ellas bailando y riendo juntas.

El tierno momento causó mucha ternura en las redes sociales y halagos por lo divertida que se mostró la bailarina junto a las nenas. Esta aparición de Isabella y Emma no fue la única ya que en otras ocasiones se mostraron juntas en las redes sociales, ya sea en plena pijama o haciendo una rutina de "skincare" como si fueran dos adolescentes. Sin dudas, entre risas y juegos, las niñas disfrutan de pasar tiempo juntas y permanecen alejadas de la realidad mediática que afrontan sus respectivas madres.

Cabe recordar que Wanda Nara y Evangelina Anderson tuvieron varios cruces y fuertes peleas en su momento más mediático. Sin embargo, el tiempo pasó y pudieron limar asperezas. En la actualidad se muestran unidas, aunque no como amigas íntimas, por el cariño en común que tienen sus hijos. De esta manera, Evangelina Anderson mostró cómo es su divertido entrenamiento con Isabella, la hija de Wanda Nara y Mauro Icardi, y causó repercusiones en las redes sociales.