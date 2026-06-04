Sebastián Estevanez contó la manera en la que la dislexia cambió su vida y cómo se enteró que tenía esa condición: "Me emocioné"

Sebastián Estevanez compartió un aspecto personal de su vida que lo acompañó desde la infancia y que recién en la adultez pudo comprender. Su experiencia con la dislexia lo llevó a involucrarse en una causa que busca dar visibilidad y apoyo a quienes atraviesan situaciones similares. Con el paso del tiempo, este descubrimiento en su vida se transformó en una posibilidad para aportar a la concientización y abrir un camino de aprendizaje junto a su familia.

A diez años de enterarse de que tiene dislexia, Sebastián Estevanez sorprendió al revelar cómo cambió su vida

Sebastián Estevanez relató cómo un descubrimiento inesperado le permitió entender dificultades que había tenido en su etapa escolar. El enterarse de que tenía dislexia marcó un antes y un después en su vida y lo impulsó a participar activamente en iniciativas que promueven la detección temprana y el acompañamiento de las familias. La experiencia se convirtió en un punto de partida para sumar su apoyo a una causa que busca ayudar a quienes atraviesan situaciones similares.

Sebastián Estevanez

En las últimas horas, el reconocido actor habló en Intrusos (América) desde un evento de la fundación DISFAM (Dislexia y Familia), organización dedicada a acompañar a familias con diagnósticos positivos y a promover la detección temprana. Allí, el actor relató cómo descubrió que él mismo tenía esta condición y cómo ese diagnóstico lo ayudó a comprender aspectos de su infancia. “Hace más o menos 10 años, el pediatra de mis hijos me contó de qué se trataba la dislexia”, comentó.

Según contó Sebastián Estevanez, la explicación del médico lo empezó a movilizar: “A medida que me empezó a contar, me di cuenta de que era lo que me había pasado a mí durante toda mi infancia. Me emocioné”. Además, recordó que, tras esa conversación, decidió realizarse un chequeo que confirmó su dislexia. A partir de ese momento, supo que sus hijos también podían tener dislexia y se ocupó de que fueran evaluados.

“Por suerte les hicimos el diagnóstico y Francesca, que es mi hija mayor, tenía dislexia y la ayudaron en el colegio durante toda su jornada; ahora ya está en la facultad. Es espectacular todo lo que hacen”, comentó. En la misma línea, el artista destacó la importancia de la detección temprana y el acompañamiento escolar. Además, explicó que su experiencia personal lo llevó a involucrarse como embajador de la entidad “Uno de cada diez chicos o chicas es disléxico en el mundo y estoy acá comprometido con la causa porque es espectacular”, señaló.

Sebastián Estevanez reveló cómo afectó la dislexia en su vida

Durante el programa de Andy Kusnetzoff Podemos Hablar (Telefe), en 2018, Sebastián Estevanez contó cómo tiempo atrás pudo comprender situaciones que lo habían acompañado desde la niñez. El pediatra de sus hijos le explicó las características de la dislexia y, al escucharlas, el actor reconoció que coincidían con lo que había vivido. “Se me llenaron los ojos de lágrimas al escucharlo, me estaba diciendo todo lo que había vivido durante mi infancia”, recordó.

Sebastián Estevanez

Luego de enterarse de su diagnóstico, el artista decidió realizar a sus hijos el test de detección temprana, con el fin de poder acompañarlos en el proceso. Francesca fue diagnosticada y recibió apoyo escolar, mientras que Benicio no presenta la condición y Valentino aún es pequeño. “Lo que es buenísimo es que lo agarramos a tiempo”, explicó. Además, comentó que cada caso es diferente; mientras algunos niños tienen dificultades con los números, otros las tienen con las letras.

En sus declaraciones, el actor recordó que durante la escuela le costaba seguir el ritmo, aunque nunca repitió un año. Reconoció que la lectura en público sigue siendo un desafío para él. “Me da vergüenza leer en público. Vos ahora me pedís que lea algo y me muero”, confesó con sinceridad. Estas palabras reflejan cómo la condición continúa siendo parte de su vida cotidiana, aunque el diagnóstico le permitió trabajar sus dificultades.

Sebastián Estevanez

Las palabras de Sebastián Estevanez se convirtieron en un testimonio que busca visibilizar la dislexia y la importancia de la detección temprana. Su compromiso como embajador de DISFAM busca ayudar a más familias para que puedan acceder a información y acompañamiento. Con su relato, mostró cómo logró transformar una experiencia personal en una oportunidad de generar conciencia.

VDV