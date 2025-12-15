Así está hoy Francesca Estevanez, la hija de Ivana Saccani y Sebastián Estevanez: la emoción de sus padres por su egreso

Para Sebastián Estevanez e Ivana Saccani diciembre se convirtió en un mes más que especial para ellos ya que su hija Francesca culminó una etapa clave en su vida: finalizó sus estudios secundarios. La exmodelo, sumamente orgullosa, compartió imágenes del egreso en su cuenta personal de Instagram, donde, además, realizó una sentida reflexión al ver el crecimiento de la adolescente.

Francesca, el orgullo de Sebastián Estevanez e Ivana Saccani

Sebastián Estevanez e Ivana Saccani llevan juntos desde hace más de veinte años. Fruto de su relación tuvieron cuatro hijos: Francesca, Benicio, Valentino y Faustino. Para su familia, las redes sociales se convirtieron en una vitrina donde muestran su amor y unión junto a los momentos más significativos en su vida. Es por ello que, este fin de semana, la familia Estevanez fue testigo de la finalización de una etapa crucial para su primogénita: el egreso de la escuela secundaria.

“Felicitaciones chiquita!!! En qué momento creciste tan rápido, cuánta emoción y recuerdos de cada etapa de tu vida que nos llenan el corazón, estamos muy orgullosos de la persona que sos con un corazón enorme!”, comenzó diciendo con sumo orgullo Saccani en su cuenta personal de Instagram. Acto seguido, le manifestó sus deseos para los nuevos desafíos que la esperan: ¡¡¡A volar mi amor!!! ¡Te amamos infinito!”, expresó.

La chica lució sonriente y radiante en las inmediaciones del Colegio Northlands, donde recibió el diploma de la finalización de los estudios secundarios. Tal y como estipula el protocolo de la institución, la joven lució un gorro y la túnica de egresados acorde a los colores institucionales.

Como era de esperarse, en cuestión de minutos, esta publicación se llenó de likes y de reacciones por parte de celebridades del mundo del espectáculo. Pampita, Yanina Screppante, Georgina Barbarossa, Lara Bernasconi y Coco Fernández, fueron algunas de los famosos que celebraron y compartieron la emoción del actor y de su esposa por este gran paso de su primogénita.

La doble emoción de Sebastián Estevanez y su esposa

Además del egreso de Francesca, este domingo también se llevó a cabo la comunión de Valentino, el tercer hijo de Sebastián Estevanez e Ivana Sacconi. La pareja se mostró muy conmovida por ver a su heredero tomar este sacramento, el cual mantiene la tradición religiosa familiar. “Que lindo haber compartido este año juntos preparándote para tu comunión! ¡Que Dios te guíe y proteja siempre!”, señaló su mamá en la famosa red social de la camarita.

Por su parte, el artista reaccionó con emojis de corazones y likes a ambas publicaciones deslizando con este gesto su admiración por los chicos que, cada uno a su edad, celebraron estas etapas tan significativas de sus vidas.

De esta manera, Sebastián Estevanez e Ivana Saccari se consolidan como una de las parejas más sólidas del medio, quienes además de priorizar su amor y su romance, mantienen la unión de su numerosa familia. Los gestos de cariño y las miradas cómplices no escasean en los perfiles de ambos, dejando en claro que tienen como horizonte acompañar a sus herederos en las diferentes etapas de la vida.

