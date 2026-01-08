Sebastián Estevanez: “Hoy soy como el Encargado de Francella, pero honesto”

Durante años fue sinónimo de galán de ficción, protagonista de historias intensas y rostros infaltables del prime time. Hoy, Sebastián Estevanez transita un ritmo muy distinto, más silencioso y doméstico, pero igual de activo. En diálogo con Héctor Maugeri en +CARAS, el actor contó que pasa gran parte de su tiempo en su casa, enfocado en proyectos inmobiliarios y en la remodelación de propiedades, un mundo que lo atrapó más de lo que imaginaba.

“Me gusta reciclar casas”, dijo, al explicar que se metió de lleno en el universo de la construcción y que disfruta del trato con proveedores, materiales y decisiones cotidianas de obra. Fue en ese punto donde surgió la comparación inevitable con el personaje de Guillermo Francella en El Encargado. “Soy como El Encargado. Soy como Guille, el encargado, pero honesto”, bromeó Sebastián, aunque enseguida marcó una diferencia clave. “No, yo soy transparente”, aclaró, mientras Maugeri le devolvía que siempre fue “bonachón”.

Sebastián Estévanez en +CARAS

Para Estevanez, esa transparencia no es casual. “Me parece que es mi función en la vida”, reflexionó, al contar que siente que su rol es tratar de ser mejor persona y vivir desde un lugar honesto, algo que hoy encuentra profundamente ligado a su familia.

Sebastián Estevanez y la decisión de priorizar a sus hijos

El cambio de rumbo profesional no fue caprichoso. Sebastián explicó que se corrió un poco de la actuación porque quería estar más presente en la vida cotidiana de sus hijos. “A mi mujer y a mis hijos los amo con toda mi alma”, dijo, antes de enumerar las escenas simples que hoy valora: ir a los actos del colegio, estar en los cumpleaños, llevarlos y buscarlos, verlos jugar a la pelota o acompañar a Francesca en el baile y el canto.

También mencionó a Valentino y a Faustino, y habló de la necesidad de estar en el día a día, algo que el ritmo de las grabaciones le hacía difícil. “Me parece que el cambio es doloroso porque dejé lo que me gustaba, pero vale la pena porque es por ellos”, resumió, dejando en claro que no se trató de una renuncia liviana, sino de una elección consciente. Maugeri, testigo de su vida personal, destacó la construcción de una familia que lo ama y lo cuida, y Sebastián asintió desde un lugar de gratitud, reconociendo que ese es hoy su mayor sostén emocional.

Sebastián Estevanez y Héctor Maugeri

Sebastián Estevanez y la actuación que todavía extraña

Aunque su presente esté lejos de los sets, la actuación sigue ocupando un lugar importante en su cabeza y en sus emociones. “Extraño todo. Sueño”, confesó, al contar que muchas veces se ve en sueños grabando escenas o reencontrándose con compañeras de elenco. No lo vive como un conflicto, pero sí como una nostalgia persistente. Incluso contó que está yendo a una psicóloga que lo ayuda a ordenar ese proceso de cambio, aunque aclaró que no lo siente como un problema. “Lo tengo bastante acomodado en mi cabeza”, explicó en +CARAS, con la serenidad de quien acepta que hay etapas que se cierran, aunque dejen huella.

De todos modos, no descarta un regreso eventual. “En algún momento algo me gustaría hacer, capaz una obra de teatro”, deslizó, dejando abierta la puerta a un reencuentro con el oficio que lo acompañó durante décadas. Por ahora, entre planos, ladrillos y rutinas familiares, Sebastián Estevanez encontró un equilibrio distinto, más tranquilo, donde el éxito no se mide en rating, sino en tiempo compartido y presencia real. Y aunque hoy se defina como “el encargado”, lo hace desde un lugar honesto, cercano y profundamente humano.