Shakira sorprendió al mundo entero al mostrarse en Miami junto a su sobrina paterna, Isabella Mebarak. La joven es artista plástica y fue la diseñadora del estampado que la cantante lució en su buzo con la frase: “Las mujeres no lloran, las mujeres facturan”.

“Con mi sobrina Isabella Mebarak anoche en su exhibición en Miami. Al fondo “Amerikkkan” su obra protesta sobre Black Lives Matter. One of my fav!”, comentó Shakira en su cuenta de Twitter e Instagram con la foto junto a Isabella Mebarak.

Una vez compartida la foto en sus redes, millones de seguidores interactuaron con los posteos y resaltaron el gran parecido entre ambas. Pero sus ojos, su gran parecido físico y su talento no es lo único que las une. Ambas tienen nombres similares, pues el segundo nombre de Shakira es Isabel.

Shakira es hija de William Mebarak, un escritor y joyero nacido en Estados Unidos y criado en Colombia con raíces libanesas. El talento y la sensibilidad para el arte viene en los genes de la familia de Shakira.

Según un artículo de Revista HOLA, Isabella Mebarak es toda una estrella de TikTok y no aparece al con Shakira para no colgarse de su fama, pero lo cierto del caso es que ha estado trabajando tras bambalinas con la cantante.

“A lo largo de su carrera profesional, ha realizado varios diseños para la cantante, pero que no ha querido aprovechar el nombre de su famosa tía para crecer profesionalmente, es decir, que quiere hacer su camino profesional por su cuenta”, expresa la nota.

Milan y Sasha también llevan la vena artística de Shakira

El gusto por la música y las habilidades artísticas de los hijos de Shakira, Milan y Sasha, quedaron claro en el más reciente single de la colombiana, Acróstico, donde los tres cantan y tocan el piano de manera tan que hacen erizar la piel a quien escuche esta canción con una video dramático en su fotografía y lleno de nostalgia en su contenido.

"Este año Milan ha escrito canciones que me arrancaron lágrimas de emoción y Sasha ha dedicado horas en el piano, descubriendo su voz. Ambos han compartido a mi lado en el estudio y al escuchar esta canción dedicada a ellos me han pedido hacer parte", comentó Shakira a horas de haber publicado de forma oficial el video.

"La han sentido e interpretado por ellos mismos y para ellos mismos, con la pasión y el sentimiento del que lleva la música dentro. ¡Milan y Sasha, es tan bonito ver como abren sus alas para empezar a realizar sus sueños! No hay nada que me haga sentir más plena que ser su mamá", puntualizó Shakira muy orgullosa de sus hijos.

