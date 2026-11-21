Detrás de la figura de los escenarios, los estudios de televisión y las pistas de baile, existe una faceta menos transitada de Silvina Escudero que habla de sacrificio, vocación y decisiones al límite. Invitada al ciclo EnSubida, que conduce Pamela David por Blender, la bailarina abrió su corazón para contar un capítulo desconocido de su juventud. Lejos de los flashes y el glamour del teatro de revistas, transitó durante cinco largos años los pasillos universitarios con un objetivo claro, aunque el destino y la vorágine laboral terminaron por inclinar la balanza hacia el mundo del espectáculo.

Silvina Escudero en Blender confesó la carrera universitaria que no terminó

Silvina Escudero: Un deseo de infancia escrito en papel

La vocación de Silvina Escudero no nació de un día para el otro, sino que estuvo marcada a fuego desde sus primeros pasos en la escuela primaria. Durante la charla con Pamela David, recordó una anécdota escolar que funcionó como una verdadera premonición de su futuro. "En primer grado nos hicieron escribir, como todos los nenes, qué querés ser cuando seas grande. Ese papel yo lo olvidé por completo. Cuando me recibí en quinto año del colegio me lo entregaron. ¿Sabés qué decía ese papel? Bailarina y veterinaria", relató con una sonrisa cargada de nostalgia.

Aquellas dos palabras resumían a la perfección su esencia: por un lado, el arte y el movimiento que marcaron su trayectoria profesional; por el otro, una sensibilidad extrema por el mundo animal que hoy forma parte indiscutida de su identidad pública y su vida cotidiana. Sin embargo, llevar adelante ambos sueños en simultáneo exigió un nivel de entrega física y mental difícil de sostener en el tiempo. "A lo que me dediqué toda la vida. Mi amor por los animales también es de público conocimiento. Yo estudié cinco años de medicina veterinaria, no me recibí, dejé después de muchísimo estudio", confesó la artista, dejando en claro que el abandono no respondió a una falta de interés, sino a una encrucijada profesional impostergable.

Silvina Escudero: Cursadas eternas, cirugías y siete shows por fin de semana

La rutina de la joven Silvina Escudero rozaba lo sobrehumano. Antes de alcanzar la masividad, dividía sus días entre las exigencias académicas de una facultad demandante y el trabajo nocturno para solventar sus gastos y ganar experiencia artística. El nivel de desgaste se volvió moneda corriente en su agenda semanal, donde el descanso parecía un lujo inalcanzable. "Yo iba a la facultad, iba con el maquillaje corrido de los shows del día anterior. Yo hacía por fin de semana siete shows. Yo trabajaba en grupos de animación. Veterinaria cursábamos de nueve de la mañana a cinco de la tarde. Prácticas, cirugías, animales grandes, campos, chacras...", detalló sobre aquellas jornadas maratónicas.

Silvina Escudero y su pasión por los animales

El punto de quiebre llegó cuando las puertas del teatro comercial se abrieron de par en par. Convocada para integrar el elenco de una de las figuras más importantes de la revista porteña, la artista comprendió que resultaba imposible compatibilizar las giras y funciones diarias con las prácticas rurales y hospitalarias de la universidad. "Dejé después de muchísimo estudio porque me llevó puesta la temporada de Carmen", explicó en referencia a su explosión laboral junto a Carmen Barbieri, momento que significó su despegue definitivo hacia la fama nacional y la consolidación de su carrera artística.

Silvina Escudero y el amor propio como única prioridad

Al escuchar el relato de semejante nivel de exigencia entre el estudio y los escenarios, Pamela David quiso saber cómo encajaba la vida sentimental en medio de aquel torbellino juvenil. La respuesta de Escudero fue tajante y dejó entrever una filosofía de vida que mantiene intacta hasta el presente. "¿No había tiempo para el amor ahí, Silvina?", acotó la conductora, a lo que la invitada respondió sin dudar: "No, nada. Nunca fue mi prioridad".

Silvina Escudero tiene el nombre de sus mascotas en las escaleras

Lejos de esquivar la repregunta sobre su presente sentimental y el lugar que ocupan las relaciones en su actualidad, Silvina aprovechó el cierre de la charla para dejar una definición contundente sobre su manera de vincularse. Ante la consulta de Pamela sobre si hoy tampoco ocupa el primer lugar de su lista, la bailarina y locutora sentenció con seguridad: "Sí, pero mi amor por mí antes que por otro". De este modo, con la madurez de quien supo reinventarse tras cada desafío y cumplir metas académicas más tarde con su título de locutora, Silvina Escudero demostró que cada paso dado —incluso aquellos caminos que quedaron inconclusos— sirvió para forjar la mujer fuerte, decidida y auténtica que brilla hoy frente a las cámaras.