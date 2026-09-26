Entramos a la casa de Silvina Escudero: estufa industrial, cocina inspirada en Disney y una galería vidriada para invitados

Silvina Escudero abrió las puertas de su hogar para mostrar una faceta muy íntima de su cotidianeidad. En compañía de su perro, la artista recorrió cada ambiente de su casa y dejó ver una propuesta de diseño donde mandan la comodidad, la luz natural y los guiños constantes a su personalidad. Al recibir a la cámara del streaming Resumidoinfo expresó: "Bienvenidos a lo más personal que tengo, nuestra casa. Acá estamos con Titán esperándolos para recibirlos en nuestro hogar que tanto amamos".

Silvina Escudero mostró los rincones más destacados de su casa

Silvina Escudero: El living y un rincón de fuego para el invierno

El recorrido comenzó en el living, el espacio elegido por Silvina Escudero para pasar los meses de frío. El ambiente cuenta con muebles de líneas sencillas, tonos neutros y detalles de madera que potencian la claridad. El protagonista indiscutido de este sector es el hogar a leña, un elemento clave para capear las bajas temperaturas invernales.

La cocina de Silvina Escudero está repleta de tazas y utensilios de Disney

Con una sonrisa cómplice, la bailarina compartió una anécdota sobre una habilidad que incorporó recientemente: "Este año aprendí a hacer el fuego, eh. Antes no lo sabía hacer". En este sentido, demostró cómo domina la técnica de encendido mientras el living se llena de una atmósfera de máxima calidez. "Donde pasamos todo el invierno en el hogar, si quieren les prendo el fuego así ven mi invierno acá", comentó.

Una cocina temática y la sorpresiva colección de Silvina Escudero

La cocina marca uno de los puntos más llamativos de la propiedad de Silvina Escudero debido a su impronta lúdica y su marcada temática. La artista se definió como una fanática declarada del universo creado por Walt Disney. "Soy fan de Disney, los que me conocen lo saben", aseguró mientras mostraba los utensilios y la vajilla decorada con los personajes más emblemáticos.

Las paredes están bordeadas por estantes flotantes que albergan una colección de tazas traídas de distintos viajes o regaladas por amigos. "Mis amigos cuando viajan me traen o cuando viajo yo traigo de afuera", detalló mientras señalaba piezas de Tarzán, Chip de "La Bella y la Bestia", y su última adquisición: una taza de Pluto. "Amo todas, soy muy fan de Disney, tengo todo. Los platos los guardé porque ya era un montón", sumó divertida mientras mostraba pequeños accesorios decorativos con la clásica silueta de Mickey Mouse.

Silvina Escudero elige una galería vidriada y el refugio del jardín

La galería vidriada, situada estratégicamente a continuación de la cocina, se presenta como uno de los espacios más luminosos, versátiles y acogedores de la casa. Este sector funciona como un puente perfecto entre los ambientes interiores y el imponente entorno exterior, integrando la naturaleza y la luz natural en la rutina diaria. Al transicionar desde la cocina, el espacio se abre hacia el exterior gracias a amplios ventanales vidriados de suelo a techo que permiten disfrutar de vistas hacia la piscina y el verde del jardín. La dueña de casa describe este lugar con especial entusiasmo, destacando que durante los meses más cálidos se convierte en el rincón predilecto para relajarse, descansar y tomar sol con total tranquilidad, adoptando una atmósfera de absoluto relax.

"Lo que más espero es el verano para tirarme a tomar sol tipo lagarto", confesó. Mientras tanto, el sector se aprovecha al máximo para las reuniones sociales. "Usamos mucho el espacio asado, quien viene hace asados", agregó ya que la galería mantiene su funcionalidad al convertirse en un cómodo punto de reunión. Está equipada para albergar momentos sociales y gastronómicos, integrándose de forma fluida con el sector del asado. Su diseño transparente no solo maximiza la entrada de luz solar, creando una sensación de amplitud constante, sino que también aporta una continuidad visual sofisticada, logrando que el verde del paisaje forme parte activa de la decoración interior de este hogar moderno y lleno de vida.

La pileta y el deck de Silvina Escudero

El jardín se completa con una piscina rodeada de vegetación y una superficie de madera equipado con un banco rústico, donde la artista disfruta de sus momentos en silencio. "Este espacio a la mañana los fines de semana que tengo libres nos venimos a tomar mate con un poquito de sol. Cuando hace frío, mantita y es el lugar para tomar mate a la mañana, me encanta", explicó. En este mismo sector se encuentra un rincón muy especial de relax: "Este es el lugar de mi casa donde me desconecto, en el deck este que armé que me encanta", contó.

Silvina Escudero: Detalles con historia familiar

Hacia el interior de la planta baja, la propiedad guarda un sentido homenaje a las mascotas que marcaron su vida. En cada uno de los escalones de la escalera de madera están grabados con tipografía delicada los nombres de los animales que vivieron en la casa: Mulata, Branca, Afrika, Titán y Kenya. "Todos los escalones tienen el nombre de cada uno de los animales que vivieron en esta casa: Mulata, Branca, Afrika, Titán que sigue acá conmigo y Kenya", expresó con emoción.

La cocina y el detalle de las escaleras con el nombre de las mascotas que pasaron por la casa de Silvina Escudero

Y reveló un detalle cotidiano: "Obvio que el wifi en esta casa tiene el nombre de Mulata, la reina de esta casa que siempre está y va a estar presente con nosotros en nuestros corazones siempre". Finalmente, Silvina Escudero reflexionó sobre el futuro de su familia junto a su inseparable compañero: "Y creo que estamos por agrandar la familia". De esta manera, la bailarina abrió las puertas de su hogar y sumergió a sus seguidores en cada ambiente que conforman su hogar.