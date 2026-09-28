Entramos a la cocina de Silvina Escudero: cuál es la colección que protagoniza este espacio

Silvina Escudero volvió a mostrar algunos detalles de su casa y esta vez realizó un recorrido por uno de los ambientes que forman parte de su vida cotidiana. Entre muebles, objetos personales y distintos recuerdos, la modelo dejó ver cómo organizó algunos sectores y cuáles son los elementos que eligió mantener especialmente cerca.

La cocina fue uno de los lugares que más protagonismo tuvo durante el recorrido. Allí, entre la vajilla y los elementos habituales del ambiente, aparece un sector que sobresale por sus colores y por la cantidad de personajes reconocibles que se encuentran distribuidos en los estantes. Detrás de ellos se esconde una de las aficiones que la acompaña desde hace tiempo.

La colección de Disney de Silvina Escudero que se destaca en su cocina

Silvina Escudero mostró parte de su colección de tazas de Disney, que ocupa diferentes espacios dentro de la cocina. Donald y Pinocho son algunos de los personajes que pueden reconocerse en las imágenes, aunque el recorrido permite observar otras piezas inspiradas en el universo de la compañía.

Silvina Escudero mostró parte de su colección de tazas de Disney (Instagram)

“Soy muy fan de Disney”, reconoció mientras enseñaba ese sector de la casa. Las piezas tienen diferentes tamaños, formas y diseños, y varias de ellas están ubicadas en estantes abiertos, por lo que terminan integrándose a la decoración del ambiente. En lugar de mantener la colección guardada, la bailarina decidió incorporar las tazas al espacio que utiliza diariamente. Algunas conservan la forma tradicional, con ilustraciones de los personajes, mientras que otras presentan diseños más llamativos que reproducen sus rasgos y características.

Durante el video también hizo referencia a los viajes al momento de mostrar parte de los objetos que conserva. Las imágenes permiten comprobar que Disney ocupa un lugar importante entre sus gustos personales, aunque no especificó cuántas piezas componen actualmente la colección ni detalló el origen de cada una.

La elección tampoco resulta completamente desconocida para quienes siguen sus publicaciones. En otras oportunidades, la artista dejó ver sectores de su hogar y permitió observar algunos de estos objetos. Esta vez, sin embargo, el recorrido se detuvo especialmente en ellos y mostró con mayor detalle el espacio que ocupan dentro de la cocina.

Disney ocupa un lugar importante entre los gustos personales de Silvina Escudero

La variedad es uno de los aspectos que se advierten rápidamente. No existe un único modelo que se repita: aparecen personajes y diseños diferentes, algo que convierte al conjunto en una selección construida con piezas de características diversas y no simplemente en una vajilla uniforme.

Los detalles personales que Silvina Escudero conserva en su casa

Más allá de las tazas, Silvina Escudero mostró otros rincones de su hogar que permiten conocer algunos aspectos de su vida puertas adentro. El recorrido se extiende hacia diferentes ambientes y también llega al exterior de la propiedad, donde cuenta con un jardín y una pileta rodeada de verde.

En las imágenes aparece además un detalle con un significado especialmente personal: sobre una superficie de madera puede leerse el nombre “Mulata”, en referencia a la perra que acompañó a la modelo durante casi 16 años y que murió en junio de 2026. Tras su muerte, Escudero compartió públicamente diferentes recuerdos de la mascota y contó el lugar que había ocupado en su vida.

El tierno recuerdo de SIlvina Escudero a su mascota (Instagram)

Mulata la había acompañado desde que comenzó a vivir de manera independiente y su nombre permanece presente dentro de la propiedad. De esta manera, el recorrido no solamente muestra decisiones vinculadas con la decoración, sino también algunos recuerdos que decidió conservar en distintos sectores de su casa.

Los animales continúan formando parte de su día a día. Hacia el final de las postales, se la puede ver en el exterior acompañada por uno de sus perros mientras recorre otra parte de la propiedad. Es una escena que completa la presentación de un hogar en el que los objetos personales y las mascotas tienen una presencia marcada.

Slvina Escudero mostró uno de sus grandes fanatismos y reveló cómo esas piezas conviven con sus objetos diarios

La cocina, de todos modos, concentra el elemento que da origen al recorrido. Las tazas no aparecen únicamente como utensilios, sino como objetos que fue conservando y que decidió incorporar al ambiente en lugar de almacenarlos fuera de la vista.

Entre Donald, Pinocho y otros personajes clásicos, la colección de Disney de Silvina Escudero ocupa un lugar destacado en su cocina. La modelo dejó al descubierto uno de sus grandes fanatismos y mostró cómo esas piezas conviven con los objetos que utiliza todos los días, dentro de uno de los espacios más personales de su casa.