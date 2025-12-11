Fabián Cubero reveló el motivo por el que Nicole Neumann no irá a la fiesta de 15 de su hija, Allegra

La relación entre Fabián Cubero y Nicole Neumann vuelve a quedar en el centro de la escena, esta vez por la fiesta de 15 de Allegra, una celebración que el exfutbolista estuvo organizando durante los últimos dos meses. Mientras todo estaba encaminado para que la familia pudiera compartir el evento, finalmente se confirmó que Nicole no asistirá al evento.

Fabián Cubero

Según explicó Fabián Cubero, la decisión se tomó tras varias conversaciones y desacuerdos que volvieron a tensar la dinámica parental: “Algo se habló, pero se decidió que hagamos la fiesta y que viaje con la mamá, a la mamá le gusta viajar”, señaló, dejando en claro que no hubo conflicto puntual sobre el festejo, sino un conjunto de situaciones previas que vienen desgastando el vínculo desde hace tiempo.

La decisión de Fabián Cubero a la ausencia de Nicole Neumann

Fabián Cubero aseguró que lo acordado fue lo más coherente dadas las circunstancias actuales: “Estoy organizando la fiesta desde hace dos meses. Se arregló eso, no entiendo por qué tanto conflicto… a veces se puede y a veces no”. Sin embargo, detrás de esa afirmación aparece un punto central: “Pasaron muchas cosas y no hay vínculo, se cortó todo vínculo”.

El exjugador también expresó su frustración ante la falta de cumplimiento de ciertos pactos: “Arreglamos cosas entre nosotros con los abogados y después las cosas no se cumplen: como con la escuela, se pasa de faltas, por viajes… ya pasó y va a volver a pasar lo mismo”. Uno de los hechos que más lo marcó fue lo ocurrido en las últimas vacaciones de invierno, cuando Nicole Neumann regresó varios días más tarde de lo acordado, impidiéndole viajar antes con sus hijas menores a Mar del Plata para despedirse de su padre fallecido.

El rol de Mica Viciconte en la vida de Fabián Cubero

Otro punto que volvió a generar diferencias fue el pedido de Nicole Neumann para que Mica Viciconte no se involucre en las polémicas. Fabián Cubero defendió a su pareja y remarcó que no participa del conflicto: “Mica se mantiene a un costado. Las veces que habló de más fue para defenderme a mí”. También subrayó que estas tensiones no solo lo afectan a él y a Nicole, sino a todo su entorno: “Son situaciones que complican a toda la familia. Su hermano perdió la oportunidad de ir de vacaciones con sus hermanas”.

Fabián Cubero y Mica Viciconte

De esta manera, la ausencia de Nicole Neumann en la fiesta de Allegra aparece como una consecuencia más de un vínculo roto, atravesado por problemas de organización y diferencias judiciales. Mientras Fabián Cubero intenta mantener el foco en el festejo y en acompañar a su hija en un día especial, la distancia entre los padres vuelve a quedar expuesta, anticipando que los conflictos podrían continuar durante el verano si no hay cambios en la dinámica familiar.