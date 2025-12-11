La China Suárez mostró el primer entrenamiento de su hijo, Amancio Vicuña, en el Barcelona: las fotos

En medio del escándalo de Mauro Icardi con el Galatasaray, la China Suárez mostró cómo fue el primer entrenamiento de su hijo, Amancio Vicuña, en el Barcelona. Instalada en Estambul junto a su novio y sus hijos, la actriz compartió las fotos del pequeño de 5 años jugando al fútbol.

Con fotos y videos, dejó ver los primeros goles que convirtió el nene con la camiseta del club español. Además, mostró la felicidad del pequeño —fruto de su relación con Benjamín Vicuña— al ser parte del equipo azulgrana, que tiene su academia en Turquía.

Sin embargo, minutos después de que la actriz compartiera las imágenes, los seguidores no tardaron en vincular la situación con Mauro Icardi, ya que fue el club donde el rosarino se inició e incluso conoció a Maxi López y Wanda Nara. De esta manera, la China Suárez lanzó un nuevo guiño a su novio al confiar en la institución que lo vio crecer para los primeros pasos de Amancio en el fútbol.

Por su parte, la actriz continúa instalada en Estambul, donde acompaña a Mauro Icardi en su presente deportivo y comparte su día a día con sus hijos. Entre viajes, rutinas familiares y proyectos personales, la China Suárez mantiene a sus seguidores al tanto de su vida en Turquía mientras combina su rol maternal con su carrera artística.

Qué pasó con Mauro Icardi en el Galatasaray

Mauro Icardi atraviesa uno de los momentos más tensos desde su llegada al Galatasaray en 2022. En los últimos días, distintos medios turcos aseguraron que la dirigencia del club ya le había comunicado al delantero que no renovaría su contrato y que, incluso, podía empezar a escuchar ofertas para el próximo mercado de pases. El revuelo fue inmediato: mientras algunos señalaban que el ciclo del argentino estaba terminado, otros lo ubicaban en el radar de clubes de Brasil, México, Italia e incluso de Estudiantes de La Plata.

Ante la ola de especulaciones, el delantero decidió responder con un mensaje contundente en sus historias de Instagram, bajo el título "Fake news". Allí desmintió que alguien del Galatasaray se hubiera comunicado con él para informarle una supuesta salida anticipada. "No solo que no me llamó nadie a mí, sino que a mi representante tampoco", escribió, dejando en evidencia su malestar con los periodistas locales que difundieron la versión.

Además, acusó a algunos medios de instalar información falsa para desviar la atención tras una derrota reciente del equipo: "¿Quieren vender una noticia que NO es noticia porque mi contrato termina en junio de 2026 para tapar la derrota de ayer?". Fiel a su estilo directo, remarcó que, si en algún momento decide irse antes de tiempo, será “solamente y 100% decisión” suya.