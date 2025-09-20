La incansable lucha de Silvina Escudero para convertirse en madre que la llevó a detener su carrera

Para Silvina Escudero la maternidad es algo sumamente anhelado. Sin embargo, tras años de búsqueda y tratamientos de fertilización, este deseo aún no pudo ser concretado. Llena de sentimientos encontrados, pero con un horizonte bien marcado, la bailarina dejó su carrera en los medios para entregarse cien por ciento a su lucha por convertirse en madre. Sin embargo, conservó una fuente de trabajo que la mantiene todavía en el ojo público.

Silvina Escudero y su novio Federico | Instagram

Silvina Escudero está dispuesta a todo por convertirse en madre

Desde que era niña, Silvina Escudero y su hermana Vanina fueron grandes protagonistas de elencos de bailes que la llevaron a destacarse como figuras centrales. Tal es así que, a mediados de la década del 2000, fue integrante del staff de bailarinas de Marcelo Tinelli. No obstante, el gran salto a la fama fue en 2008 cuando participó del certamen Bailando Por Un Sueño, donde no sólo mostró sus dotes artísticos, sino que sacó a relucir su avasallante personalidad.

A partir de ese entonces, fue convocada para participar de obras de teatro de revista y comedia lo que la consagró en el mundo del espectáculo. Asimismo, sus escandalosos romances también la posicionaron como una figura mediática dispuesta a confrontar contra quien sea defendiendo su lugar hasta ganarse el cariño del público. Sin embargo, tras casi dos décadas de trabajo incansable, ahora la artista decidió dejar todo en stand by para enfocarse de lleno a su gran sueño: convertirse en madre.

A fines de agosto, la exnovia de Matías Alé había contado el tormento que está transitando debido a que tuvo que recurrir a la fertilización asistida. “Venimos atravesando muchos duelos, mucha tristeza. Yo siempre trato de mostrar alegría, pero a veces no está la alegría”, dijo en una entrevista que le propició al programa de streaming, Bondi.

En este marco, confesó haber perdido más de un embarazo, aunque esto no la detuvo para seguir buscando un hijo. “Me hice varios tratamientos, para los que no saben, les cuento que es muy duro. El cuerpo de una mujer pasa por muchas cosas, pinchazos y demás. Yo trabajo con mi cuerpo y me estaba costando mucho, por eso decidí parar un poco en mi carrera y priorizar mi búsqueda”, confesó.

En dicha oportunidad, la actriz confesó que su historia es el eco de miles de mujeres que están atravesando lo mismo que ella, por lo que en cada comentario encuentra contención y apoyo. Estas adversidades no detienen su ilusión: la elección de llevar a cabo una vida saludable en lo que refiere a la alimentación y a la realización de rutinas de ejercicios contribuyen a que su cuerpo pueda estar más receptivo a los exhaustivos tratamientos de fertilización.

Silvina Escudero | Instagram

No obstante, pese a estar alejada de los medios de comunicación, Silvina Escudero se mantiene activa en redes sociales sacando su lado como influencer y creadora de contenidos. Esta tarea le lleva menos esfuerzos y le permite seguir estando conectada con sus fanáticos y seguidores que encuentran en ella una fuente de inspiración tanto estética como por su historia de vida. “Me costó, pero me propuse arrancar de nuevo, ser la Silvina que era, seguir con mi trabajo y con lo que me apasiona", concluyó.

NB