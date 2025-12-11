Wanda Nara celebró su cumpleaños rodeada de su familia, amigos y compañeros de MasterChef Celebrity (Telefe). Desde muy temprano, la conductora comenzó con los festejos junto a sus hijas, Francesca e Isabella Icardi; luego continuó en la grabación del reality de cocina y, por la noche, cerró el día con una cena de lujo en Tegui, el restaurante de Germán Martitegui. A lo largo de las 24 horas, dejó en claro que es fan absoluta de las tortas: recibió cuatro, todas distintas y con un estilo muy personal.

Una por una, las mejores fotos del cumpleaños de Wanda Nara: cuatro tortas, cena de lujo con Germán Martitegui y regalo de Hello Kitty

Los festejos de cumpleaños de Wanda Nara arrancaron en su casa, donde sus hijas la sorprendieron con cartas, regalos y una torta temática de Hello Kitty, uno de los obsequios más tiernos del día. El postre, realizado en tonos pastel y decorado con detalles del personaje, fue uno de los preferidos de la conductora, que compartió el momento en sus redes con un mensaje especial para sus niñas.

Wanda Nara festejó su cumpleaños en el restaurante de Germán Martitegui

Más tarde, en los estudios de MasterChef Celebrity, sus compañeros y el equipo técnico la homenajearon con un clásico argentino que ella ama: una torta de queso y dulce, su postre favorito desde la infancia. Pero eso no fue todo. En pleno set, la empresaria sopló las velitas de un rogel gigante, un guiño perfecto dentro del universo del programa y un detalle que generó los aplausos de todos los famosos.

Wanda Nara junto a sus hijos Valentino, Constantino y Benedicto

Wanda Nara y su torta de Hello Kitty

Así fue el cumpleaños de Wanda Nara en el restaurante de Germán Martitegui

El cierre del día fue a pura elegancia en Tegui, uno de los restaurantes más exclusivos de Buenos Aires y propiedad de Germán Martitegui. Allí la esperaban sus tres hijos Valentino, Constantino y Benedicto, y una imponente torta rosa de cuatro pisos, decorada con moños, cintas y perlas.

Wanda Nara con Evangelina Anderson, La Reini y Sofía Martínez

El postre favortino de Wanda Nara

La tierna torta de Hello Kitty

Así fue el impactante look de Wanda Nara para celebrar su cumpleaños

Para la cena en Tegui, Wanda Nara apostó por un look que combinó sensualidad y elegancia. La empresaria eligió un vestido ajustado de mangas largas con efecto tie-dye en tonos gris y negro, una prenda que aportó un aire etéreo y artístico. La textura levemente translúcida y el juego de sombras sobre la tela le dieron un toque de sofisticación sin necesidad de accesorios excesivos. Como complemento, llevó un reloj plateado de diseño clásico y discreto, que sumó un guiño de lujo sin robar protagonismo.

El look de Wanda Nara

En cuanto al beauty look, la conductora de MasterChef Celebrity optó por un estilo natural y luminoso que armonizaba con el outfit. Llevó el cabello suelto, con un blonde perfectamente pulido y ondas suaves que enmarcaban su rostro. El maquillaje se centró en la piel: base liviana, acabado radiante y contornos delicados. En los ojos, un delineado sutil y sombras neutras aportaron profundidad sin endurecer la mirada, mientras que los labios se mantuvieron en tonos nude para lograr un equilibrio fresco. El resultado fue un estilismo que reforzó su impronta glam sin perder naturalidad, ideal para una noche especial como su cumpleaños.