El conmovedor regalo de Donato de Santis a Wanda Nara por su cumpleaños: "Vos le ganás a la vida"

Este miércoles 10 de diciembre Wanda Nara cumplió 39 años y los mensajes y dedicatorias cargadas de emoción no tardaron en ser difundidas en redes sociales. A través de su cuenta personal de Instagram, la conductora de MasterChef mostró los regalos más emotivos que recibió durante esta jornada tan especial para ella, donde se destacó un presente de su compañero de certamen y amigo, Donato de Santis. Llena de emoción la mediática compartió no solo el obsequio, sino que también, mostró las sentidas palabras que le dedicó el chef.

Donato de Santis conmovió a Wanda Nara

En cada cumpleaños, Wanda Nara muestra el cariño y el amor que recibe por parte no solo de su familia, sino que, además, de amigos que va conformando a lo largo de su estadía en Argentina. Donato de Santis fue, sin dudas, uno de ellos. Tal es así que el afamado experto en cocina le envió una pastafrola realizada con sus propias manos que la transportó a su infancia y la hizo recordar a su abuela.

Wanda Nara junto a Germán Martitegui, Donato de Santis y Damián Betular | Instagram

En ediciones pasadas, la empresaria había confesado que la comida que le hacía recordar a su niñez era la pastafrola que le hacía su abuela Rosa, la madre de Nora Colosimo. haciendo mención de la dulce conexión que las unía y destacando el sabor único que solo ella le podía dar. “Era una pastafrola que nunca pudo pasarle la receta a nadie. Y yo todo el tiempo pruebo diferentes, pero nunca más volví a encontrar el sabor de la pastafrola de mi abuela. Siempre pregunté y me quedó esa angustia de no haberla aprendido”, expresó por aquel entonces entre lágrimas.

En este contexto, el gastronómico le hizo llegar a su hogar una réplica similar junto con una dedicatoria que tocó sus fibras más sensibles y la movilizó. "Nadie le puede ganar nunca a ninguna abuela. Vos le ganás a la vida en todo lo que hacés. Feliz cumple, te quiero". Wanda, sorprendida por este presente cargado de significativos, posteó la imagen de la tarta de membrillo en sus historias de 24 horas y respondió: "Me emocionaste tanto".

El regalo de Donato de Santis a Wanda Nara | Instagram

Wanda Nara fue agasajada

Al tratarse de un día hábil y laboral, Wanda Nara llevó adelante su jornada de grabación en Telefe. Allí también recibió mimos de todo tipo: desde saludos y menciones especiales por parte de sus compañeros de MasterChef Celebrity, hasta una sofisticada torta que llevaba impreso su nombre. No obstante, por la noche, visitó el restaurante de Donato de Santis el cual estaba ambientado -y preparado- para recibirla a ella y a una decena de invitados.

Con vajilla premium, menú sobre la mesa y luces tenues, el local de comidas del jurado del ciclo de Telefe se vistió de fiesta para acompañar a la rubia en este día tan especial para ella. Pese a que no se conocieron mayores detalles, se puede apreciar cómo cada muestra de cariño se traduce en gratitud para la mayor de las hermanas Nara.

El regalo de Donato de Santis a Wanda Nara | Instagram

Sin ostentar, pero manteniendo la sofisticación que la caracteriza, Wanda Nara se arropó en el amor y en el cariño incondicional que no sólo le dan sus cinco hijos, padres y hermana. Sino que también en las palabras cálidas de quienes encuentran en la cocina una conexión con lo ancestral intentando dejar una huella con sabores únicos y difícil de imitar.

NB