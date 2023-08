Stefy Xipolitakis es otra de las celebridades que pasó por las manos de Aníbal Lotocki.

En mayo de este año, la hermana de Vicky Xipolitakis señaló en Intrusos: "Es muy feo, nos cambió la vida a todos, pero trato de poner alegría todos los días para poder llevar las cosas adelante". Y agregó: ""Yo sé que tengo algo que no era lo que pedí... es una bomba que me puede explotar. De hecho, la enfermedad crónica que todas tenemos se llama Asia, hace que tengas dolores todo el tiempo. Hay que aprender a convivir con un dolor 24/7. Cuando estás tirado en la cama te sigue doliendo".

Stefy Xipolitakis.

El llanto de Stefy Xipolitakis tras la muerte de Silvina Luna

Esta tarde, tras la confirmación de la noticia de la muerte de Silvina Luna, Stefy Xipolitakis publicó un video en sus Historias de Instagram donde se la veía llorando y muy angustiada.

"Este asesino nos está matando uno por uno. Yo pregunto, ¿qué está esperando la justicia qué está esperando Casación, para meterlo preso?", dijo mirando a cámara.

Además, la modelo escribió un largo texto. "Yo tengo algo en mi cuerpo que me enteré el año pasado en pleno juicio, de su boca. Durante muchos años, a partir del problema que estaba pasando Silvina Luna y porque este doctor hdp me evadía mis preguntas, decidií investigar si realmente era mi grasa lo que tenía. Ahí me encontré con otra realidad muy diferente a lo que él decía y a lo que habíamos acordado", comenzó contando.

Stefy Xipolitakis.

"Gracias a la cantidad de medios que nos acompañaron la justicia nos escuchó. Este infeliz tiene que ir preso ya para que no haya más muertes", continuó Stefy Xipolitakis.

Luego, la mediática indicó: "Encontré el lugar donde puedo refugiarme de toda esta oscuridad y me llena de luz y alegría, que es la música. Estoy intentando preservar mi salud mental, es por eso que intento no estar tan expuesta a causa de esto que me tocó vivir".

Stefy Xipolitakis.

"Sé que ustedes son muy importantes para que la justicia actúe y tendría que estar hablándolo para ayudar a otros. Pero tengo que estar bien firme yo para poder seguir ayudando. Hoy estoy muy frágil emocionalmente", escribió la influencer. Y concluyó: "Deseo profundamente que actúe la justicia ya".

Este fue entonces el desgarrador pedido de Stefy Xipolitakis, otra víctima de Aníbal Lotocki, que hoy llora por la muerte de Silvina Luna.