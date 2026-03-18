Sofi Gonet se inspiró en Susana Giménez y deslumbró con su look para la final de MasterChef Celebrity

Sofi Gonet sorprendió con su look para la final de MasterChef Celebrity con un look que evocó a Susana Giménez, inspirándose en una de las producciones más recordadas de la diva argentina. La elección de colores y estilo se convirtió en un guiño directo a la icónica actriz, reforzando su conexión con la modelo y el espectáculo.

Sofi “Reini” Gonet sorprendió con su look para la final de MasterChef Celebrity inspirado en Susana Giménez

La noche de la final de MasterChef Celebrity en Telefe reunió a los dos últimos participantes del reality: Sofía Gonet e Ian Lucas, quienes se enfrentarán por el trofeo en un episodio cargado de expectativa este miércoles 18 de marzo. Tras meses de competencia, la influencer llegó al último programa con un look que rindió homenaje a Susana Giménez.

Sofi Gonet

En las fotos que se filtraron, se dejó que que para su ingreso al estudio la influencer apostó por un conjunto patrio en celeste, amarillo y blanco, inspirado en una producción que la icónica conductora realizó años atrás. La diva había posado con un vestuario similar, enmarcado en la estética nacional, y esa imagen se convirtió en referencia para la finalista.

La elección de Sofía Gonet no fue casual, ya que buscó honrar a una mujer que marcó generaciones en la pantalla chica y, al mismo tiempo, conectar con la identidad argentina en un momento de máxima visibilidad. El guiño a Susana Giménez reforzó la idea de que la moda puede ser también un recurso narrativo.

El atuendo, pensado para la instancia decisiva, se transformará en un guiño a la tradición televisiva argentina y reforzará la conexión entre estilo y espectáculo. Aunque lo llevará solo durante algunos minutos, ya que después se deberá colocar la tan esperada chaqueta de finalista de MasterChef Celebrity.

El gran impacto del look de Sofía Gonet en la previa a la final de MasterChef Celebrity

El look que eligió Sofía Gonet evoca la bandera argentina, con un vestido en color amarillo que acompañó con un velo en los colores celeste y blanco y unos guantes a juego. En esta ocasión, fiel al estilo con el que se la vio en cada gala, se declinó por un conjunto elegante, pero con un aire festivo, pensado para destacar en cámara.

Sofía Gonet

En las últimas horas, se conoció el video de presentación de la final, generando una ola de comentarios casi de inmediato. Los seguidores de la influencer destacaron la referencia a Susana Giménez, mientras que otros celebraron la manera en que supo integrar moda y espectáculo en MasterChef Celebrity.

Cabe destacar que, a lo largo de la competencia, Sofía Gonet se consolidó como una participante que combinó talento culinario con presencia escénica. Su estilo personal, siempre atento a las tendencias, encontró la oportunidad de dar un paso más allá y rendir tributo a una figura que representa glamour como Susana Giménez.

Susana Giménez

Sofi Gonet se destacará con su look para la final de MasterChef Celebrity, inspirado en Susana Giménez; su elección se transformó en un homenaje que unirá moda, cultura y cocina. La propuesta marca un momento especial en el certamen, reafirmando la vigencia de la diva argentina como referente estético.

VDV