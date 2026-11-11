Sofi Martínez abrió el álbum de fotos del encuentro del Papa León XIV con los jóvenes y su rol como conductora: “Fue demasiado potente”

Sofía Martínez fue una de las protagonistas de una jornada que difícilmente olvide. La periodista deportiva tuvo un rol especial durante la vigilia de los jóvenes ante el papa León XIV, realizada en el Monumento de los Españoles, en Palermo, donde más de un millón de personas se reunieron para participar del encuentro. Junto a Nacho Girón y Tati Roust, estuvo a cargo de la conducción de una ceremonia multitudinaria que combinó música, testimonios y momentos de profunda emoción.

Horas después de aquella experiencia, la comunicadora abrió el álbum de fotos en sus redes sociales y compartió distintas postales de lo que se vivió detrás y delante del escenario. Desde su llegada al predio y los preparativos hasta los momentos en los que se dirigió a la multitud, la periodista dejó ver diferentes instantes de una jornada que también tuvo lugar para los encuentros personales y familiares.

Sofi Martínez compartió un álbum de fotos con distintos momentos de la vigilia de los jóvenes ante el papa León XIV

El rol de Sofi Martínez como conductora de la vigilia del Papa

En una de las imágenes, Sofi Martínez aparece con un sobre de bienvenida que lleva la inscripción “Bienvenidos todos. Papa León XIV”, mientras deja ver parte de su look para la ocasión: un traje sastrero beige de dos piezas, acompañado por una camisa blanca. La propuesta mantuvo una estética sobria y elegante, acorde con el carácter institucional de la ceremonia.

La periodista estuvo a cargo de la conducción junto a Nacho Girón y Tati Roust

Otra de las foto la muestra de espaldas, sobre el escenario, mientras saluda y aplaude a los miles de jóvenes que se encontraban frente a ella. También compartió una captura de las pantallas gigantes del evento, donde se la puede ver junto a Nacho Girón durante la conducción.

Las imágenes del Papa León en el encuentro con los jóvenes

La periodista tuvo la oportunidad de acompañar desde el escenario uno de los encuentros más convocantes de la visita del Pontífice a la Argentina. La experiencia estuvo atravesada por la música, los mensajes de León XIV y la participación de una multitud que se acercó al Monumento de los Españoles para escucharlo.

Las pantallas gigantes del predio transmitieron la conducción de Sofi Martínez y Nacho Girón

El encuentro de Sofi Martínez con su familia y sus compañeros

Más allá de su tarea profesional, el álbum también dejó lugar para los afectos. Entre las fotos que publicó, Sofi Martínez posó junto a los integrantes de su familia, que estuvieron presentes durante la jornada y la acompañaron en una ocasión tan especial.

La periodista también compartió momentos junto a las personas con las que trabajó en la organización y conducción del encuentro. Las imágenes reflejaron el detrás de escena de una experiencia que involucró a un gran equipo y que, para ella, tuvo un significado que trascendió lo laboral.

Sofi también compartió una postal junto a sus padres, que la acompañaron durante la jornada

Junto a las fotografías, la también influencer escribió un extenso mensaje en el que intentó poner en palabras lo que había sentido frente a semejante convocatoria. “Estoy parada con los ojos cerrados. Por un minuto no miro a la multitud que está adelante mío. Son más de un millón de jóvenes cantando ‘Vida en Abundancia’ a pocos minutos de que entre el Papa en el Papamóvil”, comenzó.

Luego describió la emoción que le produjo observar a las personas reunidas en el lugar y reconoció que le costaba encontrar las palabras para transmitirlo. “Lo de ayer fue demasiado potente y poderoso como para encontrarle palabras, y eso que una periodista debería poder hacerlo”, expresó.

Sofi Martínez junto a Tati Roust

También habló de la energía que percibió durante la vigilia y de la importancia de haber sido parte de ese momento colectivo. “Fue energía de amor y alegría, de creer en un presente mejor para mí y para nosotros. De gratitud”, escribió.

Desde el escenario, la periodista saludó a la multitud que se reunió en el Monumento de los Españoles

Finalmente, Sofi Martínez agradeció a quienes hicieron posible la ceremonia y a los compañeros con los que compartió la conducción. Sobre la experiencia junto a Nacho Girón y Tati Roust, aseguró que será una vigilia que quedará marcada en su corazón de por vida. Una jornada que, a juzgar por las imágenes y las palabras que eligió compartir, significó mucho más que un nuevo desafío profesional.