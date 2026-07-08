Así es la casa de Sofi Martínez: museo de camisetas, un cuarto para pelotas de fútbol y vestidor con camarín

Sofi Martínez mostró su hogar en Buenos Aires y permitió descubrir cómo cada espacio refleja su estilo de vida ligado al deporte y a su rutina profesional. El recorrido reveló ambientes pensados para combinar practicidad y comodidad, con detalles que transmiten su identidad, su amor por la actividad física y que convierten al departamento en un lugar con personalidad propia. En cada rincón se perciben elementos que acompañan su carrera y refuerzan su vínculo con destacadas figuras del fútbol.

Vestidor con camarín y un cuarto para pelotas de fútbol: Sofí Martínez mostró cómo es su casa

Sofi Martínez abrió las puertas de su hogar en un recorrido que permitió conocer distintos rincones de su departamento en Buenos Aires. Durante un room tour en la cuenta de YouTube de la Agusneta, la periodista mostró un espacio que refleja su vínculo con el fútbol y su estilo de vida, con ambientes funcionales y detalles personales que lo convierten en un lugar único. Cada sector se destaca por tener un estilo definido y transmitir la pasión que la acompaña en su carrera y en sus hobbies.

La casa de Sofi Martínez

Al ingresar a la propiedad, el living se presenta como el centro del departamento. Allí se destaca un sillón en forma de L, pensado para disfrutar partidos y momentos de descanso. La pantalla grande convierte el ambiente en una sala ideal para ver fútbol o películas, como ella misma lo describió, mientras que la luz natural y el balcón aportan calidez. En ese espacio también aparecen elementos deportivos discretos, que refuerzan la identidad de la comunicadora sin sobrecargar la decoración.

Uno de los sectores que más le llamó la atención a los seguidores de Sofi Martínez fue el cuarto que destinó para las pelotas de fútbol. Según contó durante el video, durante distintas actividades relacionadas con su trabajo fue adquiriendo balones de eventos destacados, como la final de la Champions League hasta los Juegos Olímpicos. El cuarto funciona como un depósito vivo, con recuerdos de partidos y torneos que la exparticipante de MasterChef Celebrity siguió de cerca. Es un lugar que refleja su pasión coleccionista y su formación vinculada al deporte.

La casa de Sofi Martínez

El recorrido siguió por un pasillo que condujo al vestidor con camarín que tiene la presentadora antes de ingresar a su habitación. El espacio se destaca por ser un ambiente práctico, aunque ella mencionó que está muy desorganizado porque no se hace tiempo para acomodar. “Mi mamá no estaría muy feliz con esta parte”. Allí se encuentran prendas de uso diario, perfumes y accesorios que forman parte de su rutina profesional. Es un espacio pensado para preparar looks sobrios y funcionales, con un estilo personal que prioriza practicidad.

El museo de camisetas que tiene Sofi Martínez en su propia casa

La habitación principal se distingue por el museo de camisetas, considerado el sector más icónico del departamento. Dentro de un mueble color madera claro, Sofi Martínez guarda una amplia colección de camisetas, desde ediciones retro para salir hasta piezas de clubes europeos, equipos argentinos y camisetas firmadas por jugadores. Cada prenda tiene una historia, desde partidos internacionales hasta recuerdos de viajes y coberturas. La cama y la televisión completan el ambiente, que combina descanso con memoria deportiva.

La casa de Sofi Martínez

Entre las camisetas se encuentran modelos retro y actuales, con referencias a equipos como Chelsea, Real Madrid y Aston Villa, además de conjuntos argentinos como Belgrano, Talleres y la selección nacional. Algunas piezas fueron señaladas por la periodista como prendas que luciría para salir con amigos antes que para usarlas en un partido de fútbol. El museo se convierte en un espacio que conecta a la perfección su trayectoria y su pasión.

El recorrido mostró también cómo Sofi Martínez organiza su hogar de manera práctica, sin buscar una estética rígida. Los ambientes transmiten autenticidad y se adaptan a su rutina de viajes y trabajo. La periodista mencionó que aún planea realizar cambios en muebles y detalles, lo que refleja que el departamento está en constante evolución. El departamento funciona como un lugar moderno y acogedor, pensado para acompañar su ritmo laboral y sus pasiones.

La casa de Sofi Martínez

Sofi Martínez mostró su hogar en un recorrido que permitió conocer espacios diseñados para acompañar su rutina profesional y personal. Cada ambiente refleja su vínculo con el deporte y con su estilo de vida, desde los detalles más prácticos hasta los rincones dedicados a sus colecciones. En cada sector se observa cómo la periodista integra su pasión y su día a día en un mismo lugar, logrando un entorno que refleja su estilo de vida.

VDV