Quién es Willow, el compañero más fiel de Sofi Martínez

La popular periodista deportiva, Sofi Martínez ha conquistado corazones en las redes sociales gracias a su inseparable compañero, Willow. El perro, que se ha convertido en una figura popular entre sus seguidores, aparece con frecuencia en las publicaciones de la comunicadora, mostrando su día a día juntos.

Willow, el perro de Sofi Martínez ya es una estrella en las redes sociales

La relación entre Sofi Martínez y su mascota refleja un vínculo de amor y complicidad que encanta a quienes la siguen. Willow no solo es su amigo fiel, sino también una estrella en las plataformas digitales. Su presencia en las redes ha transformado la rutina de Sofi en momentos llenos de ternura.

Sofi Martínez con su perro Willow//Instagram

En las últimas horas, la periodista compartió un vídeo que enterneció a sus seguidores. La imagen muestra la carita de Willow recibiendo un cálido abrazo y caricias de su dueña, en una escena que transmite amor genuino. “Escuché que hoy es el día del perro callejero. Acá lo celebramos con Willow”, fue el mensaje que la comunicadora acompañó la imagen en su historia de Instagram.

Posteo de Sofi Martínez para su mascota Willow el día del perro//Instagram

La publicación rápidamente se volvió tendencia en las redes sociales, generando miles de reacciones y comentarios de admiración. Los seguidores de Sofi Martínez destacaron la ternura de la imagen y la importancia de celebrar a los perros en todas sus formas. No es la primera vez que la mascota de la periodista se lleva los halagos, ya que cada vez que aparece en redes sociales, los seguidores llenan esos posteos de elogios.

La historia de Sofi Martínez y el cuidador de Willow



La primera en dar a conocer la historia del cuidador de Willow fue Momi Giardina en Luzu TV, quien contó que Sofi Martínez se estaba chateando con un hombre en Instagram y cuando le salió un viaje y no tenía con quien dejar su mascota se lo había dado a él para que lo cuidara. “Una amiga mía me contó algo que es fabuloso. Ella vio a alguien en Instagram, le pone seguir. El chabón al toque le pone seguir. Se likean, se empiezan a hablar…”, dijo la comediante. Unas semanas después de que la historia fuera revelada públicamente, Sofi Martínez rompió el silencio en el programa de streaming “Ohla Land” y contó cómo el chico con quien se estaba mensajeando le cuidó a Willow, su perro.

Willow, el perro de Sofi Martínez//Instagram

“Lo que pasa es que yo tenía un problemón que era que todo el domingo me iba a córdoba entonces claro a mi familia no le podía decir que lo cuide porque ellos estaban muy en contra de esta situación, entonces con mi familia ya no podía contar, ya que se habían enojado de que yo ya había dado el paso. Le pregunté a unas amigas justo no podían porque tenía que ir a una quinta”, comenzó relatando la periodista deportiva. En ese momento, charlando con la persona que recientemente conoció en Instagram le preguntó si le podía cuidar la mascota: “Yo venía hablando con un con un pibe que la verdad divino él amoroso capo total. Veníamos hablando para salir, la cuestión es que no habíamos salido nunca pero veníamos hablando normal entonces le conté que había adoptado un perro y bueno que tenìa esa situación pero se lo conté y me dice: ‘yo lo cuido’. Le digo ‘no nos vimos nunca mirá si te voy a llevar a willow’, me dice ‘yo lo cuido tengo un perro y además hice curso de adiestramiento canino”.

Finalmente, la comunicadora dio a su amigo de Instagram el cuidado de Willow. Sin embargo, la situación no estuvo exenta de inconvenientes. Sofi narró que en el regreso de Córdoba, su vuelo fue demorado hasta llegar a las cinco de la mañana, lo que complicó aún más la logística y por tal motivo, buscó a su perro el lunes. Sofi Martínez finalizó expresando su agradecimiento por la ayuda del cuidador, a quien definió como “un capo”.