Así fue el cumpleaños de Sabrina Garciarena: rodeada de su familia, rosas y una torta muy especial

El domingo 19 de julio, Sabrina Garciarena cumplió 43 años y lo celebró de una manera muy especial, rodeada del cariño de su familia, detalles únicos y una torta muy especial. Conocida por su versatilidad en cine y teatro, la actriz no solo celebró su cumpleaños, sino que también rindió homenaje a su país en un día marcado por la tristeza de la derrota de Argentina contra España en la Copa Mundial 2026.

Sabrina Garciarena mostró su festejo de cumpleaños: rodeada de su familia, rosas y una torta muy especial

Sabrina Garciarena compartió en sus redes sociales las fotos del evento familiar, donde se la ve abrazada de su pareja el periodista Germán Paoloski y sus tres hijos: León, Beltrán y Mía. Todos luciendo camisetas argentinas, ya que el cumpleaños coincidió con la final del Mundial 2026.

Sabrina Garciarena festejando su cumpleaños con Germán Paoloski y sus tres hijos

“¡Qué día! Gracias por todos los saludos y el amor que recibí en mi cumpleaños. ¡Me hicieron muy feliz!”, escribió la protagonista de Verano del 98 en su cuenta de Instagram, agradeciendo los mensajes de cariño que recibió en un día que marcó varias emociones.

Sabrina Garciarena celebrando su cumpleaños

En las imágenes que publicó la actriz se puede apreciar un festejo lleno de detalles especiales, que incluyó un ramo de rosas rosadas que recibió como regalo. Pero sin duda, uno de los momentos más destacados fue la torta personalizada, decorada con delicadeza y un toque artístico. Se trata de una torta blanca adornada con flores en todo el pastel y un “Happy Birthday” en dorado, acompañado de una vela en tonos dorados y blancos. “La torta de mi sueño”, comentó Sabrina Garciarena, agradeciendo a la pastelera que la sorprendió con esa creación tan especial.

Así fue la torta de cumpleaños de Sabrina Garciarena

También, la pareja de Germán Paoloski reveló que su festejo siguió por la noche, ya que en una fotografía de su álbum cumpleañero, se pudo observar una imagen en blanco y negro, la artista se mostró posando con un grupo de mujeres todas alegres y vestidas con prendas elegantes y con estilo en un restaurante.

El posteo de Sabrina Garciarena recibió cientos de mensajes de cariño. “Feliz cumple Sabri”, “Que mujer por favor, no me voy a cansar de decirlo .Es una de las más lindas que tenemos .Feliz cumpleaños hermosa sabri”, “Feliz vuelta al sol”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios de Instagram.

Sabrina Garciarena festejando su cumpleaños junto a su entorno//Instagram

El mensaje de Sabrina Garciarena para Lionel Messi y la Selección Argentina

Lo que hace aún más emotivo este cumpleaños fue la decisión de Sabrina Garciarena de convertir la celebración en un acto de apoyo a la Selección argentina, que justo en ese día enfrentaba una dura derrota en el Mundial. En este contexto, la artista manifestó su apoyo y respaldo al equipo nacional, dejando un mensaje que resonó en sus redes sociales.

“Gracias a nuestra Selección por dejarlo absolutamente todo ¡Qué orgullo ser argentinos!”, expresó la artista. Además, no dudó en arrobar a Lionel Messi, símbolo de la selección y uno de los máximos ídolos del fútbol mundial, así como a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), en un acto de solidaridad y esperanza en medio de la tristeza deportiva.

Sabrina Garciarena con su hija, Mía

De esa manera, Sabrina Garciarena festejó su cumpleaños número 43 rodeada de sus seres queridos y el amor de sus seguidores. Asimismo, la artista mezcló su festejo personal con su amor por la albiceleste y mostrando su apoyo a la Scaloneta, como millones de argentinos.