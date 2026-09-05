De Sabrina Garciarena y Rocío Marengo a María Fernanda Callejón y Marcela Kloosterboer: todas las parejas famosas de Gonzalo Heredia

Gonzalo Heredia es uno de los actores que logró formar parte de una camada de artistas que se convirtieron en figuras codiciadas de la televisión argentina a principios de los 2000. A lo largo de su carrera, además de consolidarse en distintas ficciones y conquistar al público con sus personajes, también despertó interés por su vida sentimental. Si bien en la actualidad está en pareja con Brenda Gandini, con quien lleva más de 16 años de relación y tiene dos hijos en común, Eloy (15) y Alfonsina (9), el actor mantuvo intensos romances con mujeres conocidas del universo artístico. Algunas de esas historias de amor fueron seguidas de cerca por la prensa de aquel entonces.

Todas las novias famosas de Gonzalo Heredia antes de su relación con Brenda Gandini

Gonzalo Heredia construyó una extensa trayectoria en televisión, teatro y cine, pero su vida sentimental también ocupó un lugar importante en los programas de espectáculos. Antes de consolidar su historia de amor con Brenda Gandini, el intérprete estuvo vinculado con varias mujeres reconocidas del ambiente artístico y protagonizó romances que, en algunos casos, fueron públicos y, en otros, se mantuvieron durante años lejos de los medios. Su historial amoroso comenzó a principios de los 2000, cuando daba sus primeros pasos en la pantalla chica y comenzaba a convertirse en uno de los galanes más codiciados.

Gonzalo Heredia | Instagram

En 2001, Heredia tuvo un romance con Alejandra Majluf, aunque aquel vínculo tuvo una duración breve. Ese mismo año comenzó un noviazgo con Sabrina Garciarena, con quien compartió varios años de su vida. La pareja permaneció junta hasta 2005, en una etapa en la que ambos comenzaban a ganar cada vez mayor reconocimiento profesional.

Después de aquella separación llegó Mercedes Oviedo. Ambos iniciaron su noviazgo en 2006 y permanecieron juntos hasta junio de 2009. Durante esos años, el actor atravesó una etapa de fuerte crecimiento profesional y se consolidó como una de las figuras masculinas más convocantes de la ficción nacional. Sin embargo, poco tiempo después de separarse, también habría comenzado un affaire que durante mucho tiempo permaneció oculto con la modelo Rocío Marengo.

“Es verdad, y me sorprende cómo lo sabés. Estuve con él en la época de Socias, yo estaba soltera y él también. Se pueden hacer cosas piolas, sin que la prensa se entere... Fue una linda historia, estuvo buena, mucha pasión”, detalló la conductora en una entrevista para el recordado programa Animales Sueltos, conducido por Alejandro Fantino.

Gonzalo Heredia con Cecilia Roth | CARAS

Los romances de Gonzalo Heredia con reconocidas mujeres mayores que él

La separación de Mercedes Oviedo marcó el comienzo de una etapa particularmente intensa en la vida sentimental de Gonzalo Heredia. A mediados de 2009, el actor tuvo un breve amorío con María Fernanda Callejón, quien además terminó convirtiéndose en una persona clave para que conociera a otra reconocida figura del espectáculo: Cecilia Roth. La presentación dio lugar a un idilio que comenzó en agosto de ese año y que se extendió hasta enero de 2010. La diferencia de edad y la notoriedad de ambos hicieron que la relación despertara especial interés en los medios, aunque finalmente el vínculo llegó a su fin después de algunos meses.

Gonzalo Heredia, Marcela Kloosterboer | CARAS

Tras la ruptura con la afamada actriz, el actor volvió a quedar en el centro de la escena por su vida privada. Entre febrero y marzo de 2010 mantuvo una relación con Marcela Kloosterboer. Sin embargo, aquella historia también fue breve y, poco después, el actor volvió a ser relacionado con otra reconocida figura. En abril de ese mismo año salió con Flavia Palmiero y, durante ese período, también tuvo un breve affaire de algunas semanas con Andrea Rincón. En cuestión de meses, había protagonizado varios vínculos que formaron parte del mundo del espectáculo y reforzaron su imagen de galán.

Pero, finalmente, hacia fines de 2010 apareció una mujer que cambiaría definitivamente su historia sentimental: Brenda Gandini. El encuentro entre ambos dio paso a una relación que logró consolidarse con el tiempo. La pareja avanzó rápidamente y apenas cuatro meses después de comenzar su noviazgo se conoció la noticia de que estaban esperando a su primer hijo. Aquella llegada marcó el comienzo de una nueva etapa para la pareja atravesada por la convivencia y la crianza de sus hijos.

Brenda Gandini y Gonzalo Heredia | Instagram

Desde entonces, Gonzalo Heredia y Brenda Gandini construyeron una historia de amor que lleva más de 16 años y que se consolidó como una de las parejas más estables del ambiente artístico. Juntos formaron una familia y tuvieron dos hijos, Eloy y Alfonsina, mientras optaron por mantener gran parte de su intimidad lejos de la exposición mediática. A lo largo de los años, los rumores de crisis y hasta de una posible separación aparecieron en distintas oportunidades, pero ambos se encargaron de desmentirlos con hechos y, especialmente, a través de las redes sociales, donde suelen compartir viajes familiares y momentos en pareja y dejan en claro que el vínculo continúa más sólido que nunca.