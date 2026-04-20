Dónde ver Parque Lezama, la última película que hizo Luis Brandoni

Luis Brandoni falleció a sus 86 años, el lunes 20 de abril por la madrugada. El actor fue una reconocida figura de grandes éxitos de la televisión y cine, marcando a la cultura nacional. En sus últimos años, protagonizó grandes obras de teatro y películas que ocuparon la grilla de importantes plataformas de streaming y lugares históricos. Parque Lezama fue su última gran apuesta, que actuó junto a Eduardo Blanco, y bajo la dirección de Juan José Campanella.

Luis Brandoni, Eduardo Blanco en Parque Lezama

Parque Lezama: ¿dónde ver la última película que hizo Luis Brandoni?

En marzo del 2026, la industria del cine argentino volvió con todo a Netflix, de la mano de Juan José Campanella. El reconocido director apuntó a hablar de la vejez y los valores con una película que se robó el corazón de todos: Parque Lezama. La misma fue estrenada en la plataforma de la N roja, donde actualmente se puede seguir disfrutando, y cuenta con el protagonismo de Eduardo Blanco y Luis Brandoni, convirtiéndose en uno de sus últimos trabajos.

Luis Brandoni, Eduardo Blanco en Parque Lezama

El film sigue a dos hombres mayores con personalidades opuestas que comparten tiempo en el reconocido paseo histórico de San Telmo. Un ex activista comunista y un hombre más conformista comparten charlas profundas, risas y enfrentan conflictos familiares y con personajes del parque, poniendo en foco el paso del tiempo y los valores personales. La película se volvió de las más vistas en la plataforma, sobre todo al volverse el último trabajo en la pantalla grande que el actor presentó.

Las palabras de Eduardo Blanco, el último compañero de Luis Brandoni

Eduardo Blanco no dudó en reconocer a Luis Brandoni como su compañero y gran influencia en la cultura nacional, al momento de estrenarse esta película que ambos protagonizaron. Sin embargo, en las últimas horas, fue una de las celebridades que despidió con un mensaje al actor con el que compartió el último proyecto.

En su cuenta de Instagram, Blanco compartió una foto sonriente junto a Brandoni y escribió: "¡Gracias por todo Beto! Por todo el aprendizaje que me representó como actor tener la fortuna de compartir un escenario tanto tiempo con vos, por tu entrega, tu compromiso, tu profesionalidad y tu enorme talento". De esta manera, destacó su personalidad y enseñanzas a través de historias, risas y reflexiones que lo ayudaron a crecer. Finalmente, se despidió: "Estoy triste y desde aquí, en Madrid donde estoy te abrazo, te despido y te aplaudo".

El último adiós de Eduardo Blanco a Luis Brandoni

Algunos de sus fanáticos también se pronunciaron en redes sociales, al enterarse de la noticia de fallecimiento de Luis Brandoni. Fue así que no solo recordaron sus más grandes éxitos históricos, sino que también sus últimos proyectos en vida. Parque Lezama fue la última película que protagonizó junto a Eduardo Blanco, y bajo la dirección de Juan José Campanella. La misma puede disfrutarse por Netflix, siendo una de las más vistas de la industria nacional.

A.E