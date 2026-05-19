Sofía Gonet y el homenaje “secreto” en su vestido para los premios Martín Fierro 2026 marcaron uno de los momentos más destacados de la alfombra roja. Con una propuesta que combinó tradición y modernidad, la actriz presentó un guiño cultural que acompañó su paso por la gala y dejó abierta la expectativa sobre el simbolismo detrás de su elección, reforzando su presencia en una noche de celebración.

Homenaje “secreto”: Sofía “La Reini” Gonet se lució con su look para los Martín Fierro 2026

Sofía Gonet sorprendió en la gala de los Martín Fierro 2026 con una propuesta que integró un guiño cultural en su vestuario. La elección de un diseño pensado para unir tradición y modernidad se convirtió en uno de los momentos más comentados de la alfombra roja, dejando entrever un homenaje simbólico que acompañó su participación en la ceremonia y reafirmó su lugar como referente de moda.

Sofía Gonet

En las últimas horas, la reconocida influencer compartió en sus redes sociales una serie de imágenes sobre su increíble atuendo para los premios. “En el Día de la Escarapela, hecho en Argentina”, escribió. La publicación generó una ola de comentarios de parte de sus seguidores, quienes no dudaron en destacar la elección de la modelo, sobre todo por su guiño a uno de los símbolos patrios más queridos.

El diseño que lució Sofía Gonet se construyó sobre un corset en tono crema con escote corazón, acompañado por un peplum voluminoso en azul claro que evocaba la paleta de la escarapela. La falda larga, en mezcla de azul y beige, se desplegó con gran movimiento y con un delicado tren, reforzando la idea de tradición y modernidad en un mismo gesto. El estilismo se completó con un collar dorado y el cabello recogido, resaltando la silueta y permitiendo que el guiño simbólico del atuendo se convirtiera en protagonista.

El homenaje en el vestido de Sofía Gonet

La presencia de la finalista de MasterChef Celebrity en la alfombra roja generó atención inmediata. El vestido, con su estructura marcada y el contraste cromático, se convirtió en una pieza que dialogaba con la identidad nacional desde un lenguaje moderno. La elección de los tonos y la disposición de las telas recordaban la escarapela, pero sin caer en lo literal, logrando un equilibrio entre lo simbólico y lo estético. La propuesta, en su conjunto, mostró cómo la moda puede reinterpretar símbolos culturales sin perder la elegancia.

Todos los detalles del look homenaje de Sofía Gonet en los Martín Fierro 2026

La noche de los Martín Fierro no solo la tuvo como protagonista en la alfombra roja. Sofía Gonet, finalista de MasterChef Celebrity, estuvo nominada dentro de la categoría revelación por su participación en el reality de cocina. A pesar de no haberlo ganado, la influencer se mostró alegre de que Ian Lucas, su amigo y compañero durante el programa, se llevara la estatuilla. Ambos compartieron mesa junto a Wanda Nara y los jurados del certamen.

El vestido, en ese contexto, funcionó como una extensión de su identidad, como una apuesta por lo creativo y lo simbólico, que acompañó el momento de celebración colectiva. La elección del diseño no fue casual, sino parte de una narrativa que la conecta con la cultura argentina. No es la primera vez que la modelo elige hacer un homenaje con sus looks; durante la competencia de cocina se la pudo ver con atuendos que evocaron distintos momentos icónicos.

Pero durante los Martín Fierro, el guiño a la escarapela argentina fue el detalle más comentado del paso de Sofía Gonet por la alfombra roja. La disposición de los colores, el contraste entre el azul y el crema y la estructura del peplum evocaban la insignia patria de manera elegante y sutil. Esta combinación de colores y formas reforzó el guiño simbólico, integrando tradición en un diseño pensado para una gala cargada de sorpresas.

Sofía Gonet

Sofía Gonet y el homenaje “secreto” en su vestido para los premios Martín Fierro 2026 cerraron una de las apariciones más comentadas de la gala. La actriz eligió un diseño que integró símbolos nacionales en clave de alta costura, con una propuesta que combinó tradición y modernidad en la alfombra roja. Su presencia en la ceremonia, acompañada por un atuendo que tuvo como protagonista a la escarapela, reforzó su lugar como referente de estilo.

VDV