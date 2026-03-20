Quién es Milena Gonet, la mamá de La Reini: abogada, defensora de los animales y socia de su hija

Ayer se disputó la esperada final de MasterChef Celebrity, donde Ian Lucas se consagró ganador tras una definición muy pareja frente a Sofía Gonet. La influencer, conocida en redes como La Reini, llegó a la instancia decisiva con un menú sofisticado compuesto por una trucha patagónica curada de entrada, vieiras con puré de humita como plato principal y un postre de brûlée de higos con dulce de leche.

Ian Lucas y Sofia Gonet

Durante la gala, Sofía Gonet recibió elogios muy emotivos por parte del jurado, que destacó no solo su evolución dentro del certamen sino también la sensibilidad que logró transmitir a través de sus platos. Su paso por el programa terminó de consolidarla como una figura importante en el universo de las redes sociales.

Quién es Milena Gonet, la mamá de La Reini

Detrás del fenómeno digital de Sofía Gonet aparece una figura fundamental: su mamá, Milena Gonet. Además del vínculo familiar, ambas comparten un lazo profesional muy fuerte, ya que Milena se desempeña como su representante comercial y se encarga de gestionar propuestas, acuerdos de imagen y alianzas con marcas.

Milena Gonet, madre de La Reini

Graduada como abogada en la Universidad de Morón, Milena Gonet también se define como defensora de los animales y mantiene un perfil donde combina su faceta legal con la mediación y gestión de marcas.

Así presentó Sofía Gonet a su madre

Sofía Gonet compartió en TikTok un video en donde presentó oficialmente a su mamá, a quien muchos bautizaron como “la primera verdadera Reini”. La escena mostró a madre e hija disfrutando de una merienda, con blazers rosas combinados, sus perros Gucci y Dolce como compañía y una estética perfectamente alineada con el universo old money.

Milena Gonet, madre de La Reini

Durante el clip, Sofía Gonet y Milena degustaron distintos productos de pastelería, entre ellos macarons de varios sabores, torta de ricota y brownie, mientras comentaban sus impresiones sobre cada opción. El ida y vuelta dejó ver similitudes y diferencias entre ambas, especialmente en sus gustos.