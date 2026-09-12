Así es la casa de la infancia de Juli Poggio: estilo colonial chic, fibras naturales y mucha luz

El universo íntimo de las figuras públicas siempre despierta fascinación, especialmente cuando se trata de descubrir aquellos espacios donde se gestaron los sueños más tempranos de las estrellas del espectáculo. En esta oportunidad, en un especial de Resumido Info, la influencer Lolo Poggio abrió las puertas de la residencia familiar donde creció junto a su hermana Julieta Poggio, un refugio que combina a la perfección la nostalgia de la infancia con una propuesta de diseño interior sumamente sofisticada y cálida.

En Resumido Info, revelaron los detalles de la casa familiar de Juli Poggio

Lejos de la vorágine urbana, los compromisos laborales constantes y las múltiples ocupaciones que las dispersan por diversos puntos de la ciudad de Buenos Aires, este hogar familiar funciona como el punto de encuentro indiscutido para reencontrarse con las raíces, compartir momentos únicos y disfrutar de la compañía incondicional de sus padres.

"Acá volvemos a ser niñas", confesó la artista al recibir a las cámaras de Resumido Info con una gran sonrisa y un mate en la mano, dejando al descubierto una propiedad donde la luz natural, las texturas nobles y el orden absoluto operan como los grandes protagonistas estéticos de cada rincón.

La casa familia de Julieta y Lolo Poggio: un refugio con historia, diseño colonial chic y mucha personalidad

La recorrida comenzó en la entrada principal de la propiedad, un sector donde la arquitectura de campo se fusiona con detalles modernos de puro estilo colonial chic. El diseño interior respira una atmósfera descontracturada pero sumamente elegante, en la cual predominan las texturas orgánicas, los géneros de lino en tonos crudos, las alfombras artesanales y los muebles de madera lavada que aportan una enorme sensación de frescura.

El comedor de Juli Poggio: extrema prolijidad

En el recibidor, un perchero de hierro negro contrasta de manera sutil con paredes blancas y sumamente luminosas que multiplican el ingreso de la luz natural a través de grandes ventanales corredizos de vidrio repartido. La madre de las jóvenes, fanática confesa de la prolijidad extrema y el orden, habita el espacio cotidiano junto a Romeo, un tierno gato de ojos celestes que aporta aún más dulzura y compañía al ambiente.

"Mi mamá es de Capricornio", deslizó Lolo entre risas mientras presentó a su madre sosteniendo al gato en brazos, dejando en total evidencia que la disciplina estética y la organización simétrica constituyen un pilar fundamental en la dinámica diaria del lugar.

El living de Juli Poggio con sofás, mantas e imponente hojas de palma seca

El comedor principal y un living pensado para el disfrute de la familia Poggio

El recorrido avanzó hacia el sector del comedor formal, un espacio amplio y distinguido presidido por una imponente mesa de madera decapada y sillas altas tapizadas en fibras naturales de yute y ratán que aportan un aire sumamente relajado.

Sobre la superficie, delicados senderos de mesa tejidos a crochet, velas aromáticas en fanales de vidrio y centros de mesa esféricos. "Nunca comemos acá, comemos siempre en la barra o en la galería", reconoció la actriz con al detallar que el sector cumple una función más bien contemplativa, ornamental y decorativa dentro de la estructura de la casa.

A pocos pasos se ubica el living principal, coronado por un gran televisor montado sobre un mueble aparador decapado y paredes revestidas en un elegante tono gris pizarra oscuro que aporta profundidad visual al ambiente. Alrededor de una mesa ratona de madera noble se despliegan cómodos sillones tapizados en géneros rústicos, almohadones bordados con frases y grandes vasijas decorativas complementadas con imponentes hojas de palma seca.

"Acá vemos las películas y las galas de Gran Hermano jugando al Rummy o al Burako", relató la hermana de Juli Poggio sobre las divertidas noches de esparcimiento familiar. En este rincón cálido, la complicidad flota en el aire y cada objeto narra una historia viva de unión fraternal.

Un cuadro con las cuatro mujeres de la familia

Así es el impactante jardín de la casa de Juli y Lolo Poggio

La visita finalizó en el exterior, donde el verde vibrante del jardín dialoga de manera perfecta con la impronta colonial de la propiedad. Un gran espejo de agua rodeado de césped impecable convive armoniosamente con una imponente estatuas de buda que transmite paz, macetas colgantes de fibra de coco rebosantes de flores coloridas y la presencia constante de las mascotas de la familia.

En el jardín se destaca un imponente buda

En las paredes del hogar también se lucen entrañables retratos, como aquel especial cuadro en el que están las mujeres de la familia con mucho estilo. "Amo comer y mi papá cocina muy bien, así que disfruto mucho venir acá a que nos cocinen y estar todos juntos", expresó Lolo al sintetizar la esencia emocional de este hogar entrañable.

Entre risas cómplices, recuerdos imborrables y una propuesta deco sumamente inspiradora, la residencia familiar consolida el refugio perfecto donde Juli Poggio recarga energías, perpetúa los lazos más profundos de su infancia y disfruta de la armonía absoluta junto a los suyos.