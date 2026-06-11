Sofía Gonet reveló cuándo comenzó a hacerse cirugías estéticas y su arrepentimiento: "Hoy tenemos todas la misma cara"

Sofía “La Reini” Gonet es una de las influencers que más interés despierta entre sus seguidores gracias a su honestidad brutal y a su particular forma de interpretar el mundo. En este contexto, durante una entrevista para el canal de YouTube Resumido, la creadora de contenidos se sinceró sobre el impacto que tuvieron en ella los mandatos de belleza, al punto de someterse a diversas cirugías estéticas de las que, con el tiempo, terminó arrepintiéndose.

Sofía Gonet habló de los motivos que la llevaron a realizarse cirugías estéticas

Para Sofía Gonet, crecer y desenvolverse en una sociedad atravesada por exigentes estándares de belleza implicó tomar decisiones que hoy mira con otros ojos. Entre ellas, someterse a distintas intervenciones estéticas con el objetivo de adaptar su apariencia a los modelos hegemónicos de belleza. Sin embargo, con el paso del tiempo, su percepción cambió por completo. "Me arrepiento un montón de haberme hecho intervenciones estéticas y de tocarme la cara. Todo lo que tiene que ver con el ácido hialurónico no lo recomiendo", expresó con contundencia durante su paso en el ciclo de entrevistas mencionado.

Sofía Gonet | Instagram

En este sentido, señaló que la adolescencia fue una etapa determinante en la construcción de su identidad y en la relación que desarrolló con su imagen. Según explicó, desde muy joven sintió el peso por encajar en determinados estándares físicos. "El tema de los mandatos de belleza me pesó desde chica, desde antes de ser La Reini. Siempre me preocupó mucho estar linda, había cosas que quería cambiar", reveló, al mismo tiempo que agregó: “Incluso, me pesaban más antes que hoy por hoy”. A partir de esas inseguridades, la influencer comenzó a cuestionar aspectos de su apariencia y a buscar alternativas para modificarlos.

La primera cirugía estética de Sofía Gonet

En esta búsqueda de querer ajustar su cuerpo a las demandas sociales, a los 18 años, Sofía Gonet decidió operarse el busto para ampliar su volumen. Esta experiencia la llevó a querer retocar más su imagen. "Después arranqué con el ácido hialurónico durante mucho tiempo. Ahora estoy en un break, esperando que se disuelva todo. No me quiero seguir inyectando la verdad", dijo comparando las decisiones del pasado con lo que elige en el presente.

Tal es así que la influencer se animó a ofrecer una mirada crítica sobre este tipo de procedimientos estéticos y a cuestionar una práctica que, lejos de perder fuerza, gana cada vez más popularidad. "Me hice un montón de retoques. Fue ponerme en riesgo, mutilar mi cuerpo y ponerse en situaciones que después te preguntás para qué lo hiciste", sostuvo con total sinceridad.

Sofía Gonet | Instagram

Lejos de juzgar las decisiones ajenas, la ex participante de MasterChef Celebrity aclaró que sus reflexiones parten de su propia experiencia: "No lo digo de hipócrita porque yo ya me hice 800 intervenciones. Pero no siempre queda bien, casi siempre queda mal”. Acto seguido, con una honestidad brutal, manifestó que esta búsqueda de belleza genera que todos los procedimientos sean iguales y que todas pierdan la individualidad. “Hay algo de las facciones naturales de uno que es lo realmente bello y hoy tenemos casi todas las mismas caras", dijo.

Según planteó, la existencia de un ideal de belleza cada vez más uniforme hace que muchas personas recurran a los mismos tratamientos y retoques estéticos, lo que termina generando rostros cada vez más parecidos entre sí. En ese sentido, cuestionó la influencia de los filtros y las tendencias de las redes sociales en la construcción de la imagen de las personas y admitió que la verdadera belleza radica en los rasgos propios de cada uno.

Con el paso de los años, sin embargo, logró revisar críticamente aquellas decisiones y comprender el impacto que tuvieron las presiones sociales en la forma en que se relacionó con su cuerpo y su autoestima. Hoy, al mirar hacia atrás, reconoce que esas intervenciones le generan una profunda incomodidad. "Yo me veo al espejo o veo historias mías de cuando habían pasado pocos días después de haberme inyectado y me parece un horror", reconoció. Finalmente, fue determinante a la hora de hacer referencia a un sector puntual de su cara: "Hay intervenciones que no recomiendo para nada, como los pómulos".

La revelación de Sofía Gonet alimentó el debate en los comentarios del clip difundido en plataformas digitales, donde cientos de usuarios compartieron opiniones, experiencias y reflexiones sobre una temática que atraviesa tanto a jóvenes como a adultos. En ese contexto, La Reini dejó en claro que, aunque hoy se arrepiente de muchas de las modificaciones estéticas que realizó, en el caso del ácido hialurónico optó por no utilizarlo nuevamente y esperar a que su propio organismo lo absorba de manera gradual. Según explicó, su objetivo es recuperar la naturalidad de sus facciones y gestos, al tiempo que aseguró que no volverá a recurrir a este tipo de inyecciones en el futuro.