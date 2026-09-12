El tierno álbum de fotos de Sofía Jujuy Jiménez para festejar su aniversario con su novio: “En este mismo lugar”

Este sábado 12 de septiembre es una fecha muy especial para Sofía “Jujuy” Jiménez y su novio, Gustavo Qüerio Hormaechea. La pareja celebró su primer aniversario y la modelo decidió conmemorar esta fecha de una manera muy particular: a través de un tierno álbum de fotos que compartió en sus redes sociales. En la publicación, sorprendió con imágenes inéditas en las que ambos recrearon algunas de las poses que protagonizaron aquel día en que comenzaron a escribir su historia de amor.

Así celebró Sofía Jujuy Jiménez su aniversario con su novio

Este fin de semana, Sofia Jujuy Jiménez y su novio viajaron a Tilcara para celebrar su primer aniversario. A través de una serie de imágenes que compartió la influencer en su cuenta personal de Instagram se pudo apreciar cómo recrearon las postales más significativas de hace doce meses atrás.

Sofía Jujuy Jiménez y su novio Gustavo Qüerio Hormaechea | Instagram

Visiblemente enamorados, los tortolitos regresaron a aquellos lugares donde comenzaron a escribir su historia de amor. “Un año con vos. 12/09/2025. 12/09/2026”, escribió Gustavo Qüerio Hormaechea en sus historias de Instagram, donde además etiquetó a su novia. De inmediato, la conductora reposteó la publicación y compartió una tierna imagen en la que ambos aparecen en el mismo escenario, recreando las poses de aquellas primeras fotografías que marcaron el comienzo de su relación.

Sofía Jujuy Jiménez y su novio Gustavo Qüerio Hormaechea recrearon la primera foto juntos | Instagram

Por su parte, la joven eligió una postal tomada en lo que parece ser una de las esquinas de Tilcara, con las imponentes montañas jujeñas como telón de fondo. “Exactamente hace un año en este mismo lugar nos conocíamos”, escribió la conductora junto a la imagen, en la que ambos aparecen fundidos en un apasionado beso. “Que sean millones más, mi amooooor”, agregó sobre la fotografía.

En otra de las postales que compartió, los tortolitos se muestran caminando abrazados y de espaldas a la cámara por las calles de la ciudad jujeña durante la noche. “Caminando las callecitas mágicas”, escribió Jujuy, dejando en claro la importancia que aquel lugar tiene en la historia de amor que comenzó hace exactamente un año.

Sofía Jujuy Jiménez y su novio Gustavo Qüerio Hormaechea en Jujuy | Instagram

Sofía Jujuy Jiménez y sus planes de casamiento

Hace tan solo algunos días, Sofía “Jujuy” Jiménez habló sobre sus planes a futuro junto a su pareja. Durante una visita del músico Mario Luis al stream Que alguien le avise, la creadora de contenidos sorprendió al revelar que ya piensa en él como parte de un momento muy especial: su futuro casamiento. “Nosotros con mi novio te queremos contratar para nuestro casamiento”, le dijo entre risas.

Si bien reconoció que todavía no habían hablado formalmente sobre dar ese paso, dejó en claro que la posibilidad está presente en sus planes. “Primero me tenés que hacer vos la propuesta de casamiento”, lanzó, dejando toda la responsabilidad en manos de su novio y alimentando las especulaciones sobre un posible compromiso.

Sofía Jujuy Jiménez y su novio Gustavo Qüerio Hormaechea caminando de noche por Tilcara | Instagram

Mientras tanto, Sofía Jujuy Jiménez y Gustavo disfrutan de su primer año juntos y atraviesan una etapa marcada por el amor y los proyectos compartidos. Con una relación que parece consolidarse cada día más, las románticas postales que eligieron para celebrar su aniversario y las declaraciones de la conductora dejan en claro que, aunque la propuesta todavía no llegó, el casamiento ya comienza a formar parte de sus planes a futuro. En especial, teniendo en cuenta que, a principios de julio, se casaron en secreto -de manera simbólica- y se juraron amor eterno. "Quiero que seas la persona que esté conmigo toda la vida", dijo en aquel entonces acerca del momento en el que los dos visitaron juntos una iglesia. "No le conté nada a nadie, pero porque estábamos los dos solos en una iglesia y fue algo muy nuestro", sentenció.